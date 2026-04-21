به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری و پلیس‌راه، محور آزادراه خرم‌آباد - پل زال که پیش‌ازاین به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده بود، بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد.

عملیات بازگشایی مسیر با جدیت دنبال شد و با رفع آب‌گرفتگی و ریزش‌ها، ایمنی لازم برای تردد خودروها فراهم گردیده است.

از همکاری و صبر رانندگان عزیز در طول زمان انسداد مسیر سپاسگزاریم و از آنان درخواست داریم همچنان با رعایت کامل مقررات راهنمایی‌ورانندگی، در این محور تردد کنند.