۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

آزادراه خرم‌آباد - پل زال بازگشایی شد

آزادراه خرم‌آباد - پل زال بازگشایی شد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از بازگشایی آزادراه خرم‌آباد - پل زال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری و پلیس‌راه، محور آزادراه خرم‌آباد - پل زال که پیش‌ازاین به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده بود، بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد.

عملیات بازگشایی مسیر با جدیت دنبال شد و با رفع آب‌گرفتگی و ریزش‌ها، ایمنی لازم برای تردد خودروها فراهم گردیده است.

از همکاری و صبر رانندگان عزیز در طول زمان انسداد مسیر سپاسگزاریم و از آنان درخواست داریم همچنان با رعایت کامل مقررات راهنمایی‌ورانندگی، در این محور تردد کنند.

