  1. استانها
  2. لرستان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

لزوم تسریع در تعمیر شبکه‌های آسیب‌دیده آب‌وفاضلاب پلدختر

لزوم تسریع در تعمیر شبکه‌های آسیب‌دیده آب‌وفاضلاب پلدختر

پلدختر - دادستان عمومی و انقلاب پلدختر بر لزوم تسریع در تعمیر شبکه‌های آسیب‌دیده آب‌وفاضلاب این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امرایی در جریان بازدید وضعیت شبکه آب‌وفاضلاب شهرستان پلدختر بر ضرورت رفع فوری مشکلات موجود تأکید کرد و اظهار داشت: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و در این راستا کوتاهی هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی قابل‌قبول نیست. باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات آب‌وفاضلاب که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، به‌سرعت برطرف شود.

وی همچنین دستورات لازم را برای تسریع در تعمیر شبکه‌های آسیب‌دیده، نظارت بر کیفیت آب شرب و نوسازی زیرساخت‌ها را صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه قضایی و اجرایی، افزود: نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌ها سبب ارتقای کیفیت خدمات و اعتماد عمومی می‌شود. ما در چارچوب قانون تا زمان رفع مشکلات این حوزه، موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری خواهیم کرد.

امرایی بر ادامه بازرسی‌ها و تشکیل جلسات مشترک با مدیران محلی تا رفع کامل مشکلات شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6806895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها