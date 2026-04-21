به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امرایی در جریان بازدید وضعیت شبکه آبوفاضلاب شهرستان پلدختر بر ضرورت رفع فوری مشکلات موجود تأکید کرد و اظهار داشت: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و در این راستا کوتاهی هیچیک از دستگاههای اجرایی قابلقبول نیست. باید با برنامهریزی دقیق، مشکلات آبوفاضلاب که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، بهسرعت برطرف شود.
وی همچنین دستورات لازم را برای تسریع در تعمیر شبکههای آسیبدیده، نظارت بر کیفیت آب شرب و نوسازی زیرساختها را صادر کرد.
دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه قضایی و اجرایی، افزود: نظارت میدانی بر عملکرد دستگاهها سبب ارتقای کیفیت خدمات و اعتماد عمومی میشود. ما در چارچوب قانون تا زمان رفع مشکلات این حوزه، موضوع را بهصورت مستمر پیگیری خواهیم کرد.
امرایی بر ادامه بازرسیها و تشکیل جلسات مشترک با مدیران محلی تا رفع کامل مشکلات شهرستان تأکید کرد.
