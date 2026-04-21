۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

آغاز پویش «هدیه‌ به رهبر شهیدم»، نذر کاشی برای توسعه حرم امام حسین(ع)

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات از آغاز اجرای پویش «هدیه به رهبر شهیدم» در قالب نذر کاشی برای تکمیل طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) و به نیت رهبر شهید امت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پور با بیان اینکه علارغم جنگ تحمیلی سوم، طرح‌های عمرانی در حرم‌های مطهر با همکاری برادران عراقی با قوت در حال اجراست گفت: از آنجا که رهبر شهید امت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امکان تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را نیافتند و همواره آرزوی زیارت عتبات را داشتند، پویش «هدیه‌ای برای رهبر شهیدم» در قالب نذر کاشی برای تکمیل طرح توسعه حرم امام حسین(ع) همزمان با دهه کرامت اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، به نیت تکریم مجاهدت‌ها و ارادت آن رهبر شهید به حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، کاشی‌های در حال تولید برای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب عقیله بنی‌هاشم(س) به نیت قاعد شهید امت تولید و نام مبارک ایشان در پشت کاشی‌ها به یادگار ثبت و ماندگار خواهد شد.

کریمی پور با دعوت از عموم عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام برای مشارکت در فیض معنوی توسعه حرم امام حسین(ع) گفت: هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به بخش پویش کاشی حرم در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نشانی https://atabat.org/fa/forms/80 و پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در این اقدام ماندگار مشارکت کنند.

معاون فرهنگی و مشارکتهای مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات ابراز امیدواری کرد با همت و مشارکت دلدادگان حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، این اقدام معنوی به عنوان یادمانی ماندگار از ارادت مردم ایران اسلامی به ساحت مقدس آن حضرت و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار گردد.

سیده فاطمه سادات کیایی

