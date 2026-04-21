به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به اعتماد به مذاکره‌کنندگان و محمدباقر قالیباف، گفت: رهبر شهیدمان فرمودند خداوند این ملت را برای مقاومت و حراست از جمهوری اسلامی مبعوث می‌کند و امروز شاهد هستیم که سه‌گانه رشادت‌های میدان، ایستادگی در خیابان و پایمردی در دیپلماسی، دشمنان این سرزمین را وادار به عقب‌نشینی از اهدافی کرده که برای دستیابی به آنها به این آب و خاک هجوم آوردند.

وی افزود: رشادت نیروهای مسلح سلحشور در دفاع مقدس غیرتمندانه و ایستادگی ملت در خیابان‌ها که چشم دنیا را متحیر کرد، امروز در آوردگاه دیپلماسی توسط مذاکره‌کنندگان ما جامه‌ای از عزت و مصلحت پوشیده است. محمدباقر قالیباف که عمری را در جهاد و ایثار سپری کرد، اکنون در قامت رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با غیرت از دستاوردهای میدان دفاع می کند و آنگونه که خود گفت جان و آبروی خود را برای عزت و عظمت ایران در طبق اخلاص نهاده است. شایسته است همه جریان‌های سیاسی و ملت صبور و فهیم و بصیر ایران اسلامی ضمن اعتماد به مذاکره کنندگان، با حضور در خیابان ها، پشتیبان فرزندان خود در میدان و دیپلماسی باشند.

نماینده ادوار مجلس در پایان گفت: امروز در ذیل زعامت خلف صالح آن سلف ناصح یعنی امام سید مجتبی خامنه ای، همه ارکان نظام و ملت بزرگ ایران ید واحده هستند و تا احقاق حق کشور عزیزمان و خونخواهی رهبر شهیدمان برجای نخواهند نشست. خداوند پشت و پناه و یاور همه ملت و سرداران میدان و عرصه دیپلماسی باشد. ان‌شاء‌الله.