۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

باهنر: «قالیباف» در مذاکرات از دستاوردهای میدان دفاع می‌کند

باهنر: «قالیباف» در مذاکرات از دستاوردهای میدان دفاع می‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: محمدباقر قالیباف در قامت رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، با غیرت از دستاوردهای میدان دفاع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به اعتماد به مذاکره‌کنندگان و محمدباقر قالیباف، گفت: رهبر شهیدمان فرمودند خداوند این ملت را برای مقاومت و حراست از جمهوری اسلامی مبعوث می‌کند و امروز شاهد هستیم که سه‌گانه رشادت‌های میدان، ایستادگی در خیابان و پایمردی در دیپلماسی، دشمنان این سرزمین را وادار به عقب‌نشینی از اهدافی کرده که برای دستیابی به آنها به این آب و خاک هجوم آوردند.

وی افزود: رشادت نیروهای مسلح سلحشور در دفاع مقدس غیرتمندانه و ایستادگی ملت در خیابان‌ها که چشم دنیا را متحیر کرد، امروز در آوردگاه دیپلماسی توسط مذاکره‌کنندگان ما جامه‌ای از عزت و مصلحت پوشیده است. محمدباقر قالیباف که عمری را در جهاد و ایثار سپری کرد، اکنون در قامت رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با غیرت از دستاوردهای میدان دفاع می کند و آنگونه که خود گفت جان و آبروی خود را برای عزت و عظمت ایران در طبق اخلاص نهاده است. شایسته است همه جریان‌های سیاسی و ملت صبور و فهیم و بصیر ایران اسلامی ضمن اعتماد به مذاکره کنندگان، با حضور در خیابان ها، پشتیبان فرزندان خود در میدان و دیپلماسی باشند.

نماینده ادوار مجلس در پایان گفت: امروز در ذیل زعامت خلف صالح آن سلف ناصح یعنی امام سید مجتبی خامنه ای، همه ارکان نظام و ملت بزرگ ایران ید واحده هستند و تا احقاق حق کشور عزیزمان و خونخواهی رهبر شهیدمان برجای نخواهند نشست. خداوند پشت و پناه و یاور همه ملت و سرداران میدان و عرصه دیپلماسی باشد. ان‌شاء‌الله.

زهرا علیدادی

