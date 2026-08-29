به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عزلتیمقدم شامگاه شنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود در میدان امام خمینی(ره)، با بیان اینکه امروز جهان تشیع با پیشقراولی ایران اسلامی و با شعار وحدت در کنار برادران اهل سنت، پرچم اسلام و جمهوری اسلامی را در جهان به اهتزاز درآورده است، اظهار کرد: این رخنمایی پس از بعثت مردم ایران اسلامی، بیش از گذشته نمایان شده است.
وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: ایران اسلامی رهبرترین رهبرها، مردترین مردها و ایرانیترین ایرانیها را از دست داد، اما مردم مبعوث ما آمدند تا بمانند.
این استاد دانشگاه و حوزه با بیان اینکه مردم مبعوث نزدیک به ۱۸۰ شب است که در میدان حضور دارند، گفت: مردم ما پس از شهادت رهبر شهید انقلاب در میدان حضور دارند تا خیابانها را به میدان نبرد تبدیل کنند و در خط مقدم بایستند.
عزلتیمقدم با اشاره به حضور مردم در خط مقدم دوران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: همانگونه که مردم ما در دوران دفاع مقدس در خط مقدم ایستادند، امروز نیز خیابان را خط مقدم خود قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی هشت سال دفاع مقدس را تجربه کردند و ۱۸۰ شب برای آنان زمان زیادی نیست، ادامه داد: مردم ما آمدهاند که بمانند و از حضور در خیابانها خسته نخواهند شد.
این مدرس دانشگاه و حوزه علمیه با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه اظهار کرد: مردم ما خیابانها را تا خونخواهی رهبر شهید و تا به انجام نرسیدن بعثت خود رها نخواهند کرد.
عزلتیمقدم انسجام، وحدت و خونخواهی را محور همبستگی مردم ایران اسلامی دانست و گفت: مردم ثابت کردهاند که از خیابان دست نمیکشند.
وی افزود: خیابان، خط مقدم مردم ماست و میدانی است که نبرد حق و باطل در آن رقم میخورد و مردم ما به خوبی این مسئله را میدانند.
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