محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بدعهدیهای ایالات متحده در روند مذاکرات، اظهار کرد: تصمیم ایران مبنی بر اینکه فعلا زمان مناسبی برای مذاکرات نیست، تصمیمی درست است. در شرایط کنونی آمریکاییها نه تنها طرح ۱۰ مادهای ایران که قرار بود مبنای مذاکرات باشد را نپذیرفتهاند، بلکه با محاصره دریایی کشور، آتشبس را نیز نقض کردهاند.
وی افزود: تهدیدات ترامپ ادامه دارد و آمریکاییها بارها به همان تاکتیک ثابت خود بازگشتهاند؛ یعنی در آستانه مذاکرات تهدید میکنند، از قدرت سخت سخن میگویند و با مداخلات کلامی و رسانهای تلاش میکنند امتیازهای سیاسی از ایران بگیرند، اما موفق نخواهند شد.
سفیر سابق ایران در آذربایجان تأکید کرد: در شرایط فعلی مذاکرات ضرورتی ندارد؛ آمریکا باید پیششرطها را رعایت کند؛ به این معنا که آتشبس حفظ شود و محاصره دریایی پایان یابد.
پاک آئین همچنین خاطرنشان کرد: آمریکاییها با اعلام آمادگی برای مذاکره، زمینهسازی برای تجاوز مجدد را انجام میدهند؛ چرا که مبانی اولیه ایران را نمیپذیرند و تلاش میکنند ایران را متهم نشان دهند که به مذاکره نیامده است.
وی در پایان گفت: ما باید آمادگی کامل داشته باشیم. ترفند آمریکاییها لو رفته است و نیروهای مسلح و مردم با اتحاد خود، برای همه گزینهها آماده هستند.
