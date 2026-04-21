به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی برزوئی رئیس دانشگاه فرهنگیان در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات رئیسه و روسای استانی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اعلام کرد : برنامه‌های کلان سال آینده معاونت‌ها در جلسه آینده هیات رئیسه نهایی خواهد شد که طبق آن کل فرایند اجرا در استان‌ها و سیاست گذاری، راهبری و نظارت در سازمان مرکزی صورت خواهد پذیرفت.

برزوئی با اشاره به شعار سال دانشگاه فرهنگیان با عنوان «توسعه کیفیت محور در سایه وحدت»، ادامه داد: با توجه به نیاز و پیش بینی آموزش و پرورش ضروری است توسعه دانشگاه تا ظرفیت ۴۰ تا ۵۰ هزار پذیرش در سال ادامه یابد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه کیفیت محور، تصریح کرد: توسعه دانشگاه بدون کیفیت امری بی معنی است و از همین رو نظارت بر توسعه کیفی از طریق معاونت‌ها به شکل کلان پیگیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان وحدت میان تمام اعضای دانشگاه فرهنگیان را امری ضروری در جهت موفقیت این دانشگاه عنوان کرد و افزود: موفقیت امروز ایران در جنگ حاضر در سایه وحدت مردم، دولت و نیروهای نظامی کشور حاصل شد. ما در دانشگاه فرهنگیان نیز به چنین وحدتی در جهت تحقق اهداف خود نیازمندیم و لازم است روسای استانی بر حل تمامی مسائل و امور استانی در استان‌ها در سایه وحدت توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری امور جاری در استان‌ها حتی در شرایط جنگی، گفت: با توجه به احتمالات موجود در برای روزهای آینده ضروریست که فعالیت جاری استان‌ها به شکل کامل و بدون تعطیلی ادامه یابد.

برزویی با تاکید بر ضرورت بازسازی فضاهای آسیب دیده از جنگ در اسرع وقت، گفت: سریعا تصاویر فضاهای آسیب دیده را ارسال کنید تا اختصاص بودجه در اسرع وقت انجام شود.

وی با اشاره به لزوم دقت در هزینه کرد منابع، تشریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور لازم است صرفه جویی را در همه بخش‌ها در دستور کار قرار دهیم تا در طول سال با مشکل مواجه نشویم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر لزوم شتاب در آغاز پروژه‌های عمرانی در استان ها، گفت: ۱۷ استانی که مجوزهای لازم را کسب کرده‌اند، در جهت راه اندازی واحدهای عمرانی و آغاز پروژه‌های عمرانی خود در اسرع وقت اقدام کنند.

وی با تاکید بر رویکرد اصلی نظارت در دانشگاه فرهنگیان در جهت هدایت و پیشگیری، خاطرنشان کرد: قطعا تشویق و تنبیه را در سیستم نظارتی خود داریم، اما رویکرد اصلی ما بر کمک، هدایت و پییش بینی خواهد بود. به مدیران استانی توصیه می‌کنم که بر زیرمجموعه خود نظارت کامل داشته باشند.

برزویی با اشاره به لزوم برگزاری کلاس‌های مجازی و پیشگیری از هرگونه خلل در فرایند آموزشی، گفت: لازم است مدیران استانی دقت و رسیدگی کاملی در جهت برگزاری کلاس‌های مجازی داشته باشند. به شکل دقیق برنامه اساتید رصد و حضور دانشجویان پایش شود تا در روند آموزشی هیچ خللی پیش نیایید.

وی با بیان اینکه جنگ هنوز پایان نپذیرفته است و قرارگاه‌ها باید با قوت به کار خود ادامه دهند، پیشنهاد داد: اقدامات رسانه‌ای باید در قرارگاه‌ها همچنان انجام شود. همچنین پیشنهاد می‌شود نشست رسانه‌ای در موکب‌های استانی با حضور رئیس استانی، هیات رئیسه، دانشجویان و کارکنان با حضور رسانه‌های استانی برگزار و تولیدات رسانه‌ای آن منتشر شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه در سال جاری باید برای جذب ۳۰ هزار دانشجو معلم آماده باشیم، ادامه داد: برای ایجاد حداکثر ظرفیت محیطی و آموزشی در استان‌ها باید تلاش شود تا شرایط لازم برای جذب ۳۰ هزار دانشجو معلم در مهر امسال مهیا شود. همچنین فارغ التحصیلی تمام دانشجومعلمان واجد شرایط در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان پیگیری‌ها انجام شده در خصوص حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه، گفت: ضمن ارسال مکاتبه با جدیت در حال پیگیری هستیم و امیدواریم که شاهد اتفاقات مبارکی برای همکاران باشیم.

برزوئی بهرمندی از ظرفیت خیرین در جهت تحقق اهداف دانشگاه را امری مهم تلقی کرد و افزود: لازم است جلب حمایت جامعه خیرین از دانشگاه در استان‌ها با جدیت پیگیری شود تا از ظرفیت آن‌ها در حوزه عمرانی به شکلی شایسته بهره برداری شود.

وی در پایان ضمن تشکر ویژه از اقدامات روسای دانشگاه فرهنگیان در همه امورات صورت پذیرفته به خصوص ایام جنگ رمضان، گفت: امیدواریم در سال جدید در سایه شعار «توسعه کیفیت محور در سایه وحدت»، با نگاه ملی و وحدت در همه بخش‌های دانشگاه حرکتی رو به جلو صورت پذیرد. لازم است همه ارکان دانشگاه از این فرصت استثنایی که تمامی دستگاه‌ها بخصوص از رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، مجلس و سازمان برنامه و بودجه در حمایت از دانشگاه را دارند، حسن استفاده را به عمل آورند.