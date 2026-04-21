به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در جلسه خیرین سلامت حضور پیدا کرد و با تاکید بر ضرورت حمایت خیرین از بیماران کمبضاعت اعلام کرد: حضور خیرین در بخشهای مختلف مراکز درمانی سبب شده است تا هیچ بیماری به خاطر مشکلات مالی از دریافت خدمات محروم نماند. وی با اشاره به شرایط جنگی، بر اهمیت تامین دارو و تجهیزات تاکید کرد و افزود که اصلیترین سرمایه حوزه درمان، نیروی انسانی است.
وی به تصاویر منتشر شده از بیمارستانها اشاره کرد که نشاندهنده خدمترسانی بیادعای کادر درمان در ردههای سنی مختلف است و این تلاشها را ارزشمند و غیرقابل قیمتگذاری توصیف کرد.
رضوی با بیان اینکه حوزه سلامت در پرداختهای پرسنلی با عقبماندگیهایی مواجه بوده و در برخی مناطق این تاخیر به ۸ تا ۱۰ ماه میرسد، خاطرنشان کرد که در ایام جنگ و طی بازدیدهای صورت گرفته، پرسنل حتی یک مورد گلایه در این خصوص مطرح نکردند. پس از پایان جنگ نباید این فداکاریها فراموش شود و وظیفه مسئولان است که حق و حقوق آنها را به موقع پرداخت کرده و از آنها حمایت کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت نمونههای فداکاری پزشکان و پرستاران را در تمامی حوزهها از پیشبیمارستانی تا مراکز درمانی بسیار زیاد دانست و ادامه داد: حتی معاونت بهداشت نیروهای خود را برای خدمترسانی در اختیار حوزه درمان قرار داد. در شهرهای شمالی با افزایش حضور بیماران، تمام مراکز جامع سلامت به صورت شانزده ساعته در اختیار بخش درمان قرار گرفت و در عین حال، برنامههای مراقبت از مادران باردار و واکسیناسیون بدون هیچ تاخیری ادامه یافت.
وی با اشاره به آسیب دیدن ۳۰ تا ۴۰ مرکز درمانی، بر اهمیت تامین امنیت پرسنل تاکید کرد و گفت: برای ۸ تا ۹ مرکز که پس از حملات نیاز به جابجایی داشتند، عملیات انتقال در نیمهشب انجام شد تا تداوم خدمترسانی در امنیت کامل صورت گیرد. رضوی همچنین به آمادگی در شهرهای مهمانپذیر اشاره کرد و افزود که با تکیه بر تجربیات جنگ دوازده روزه، برنامهریزی دقیقی برای جلوگیری از کمبود دارو صورت گرفت و به عنوان نمونه، دستگاههای دیالیز به صورت شبانه به استانهایی نظیر گیلان و مازندران ارسال شد.
این مقام مسئول به ایثار کادر درمان در مناطق جنوبی و شرقی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در یک مورد، کادر درمان با وسیله نقلیه شخصی از زاهدان به چابهار رفته و بیست و سه روز بدون دریافت حقالزحمه خدمترسانی کردند.
رضوی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولتها به تنهایی قادر به تامین هزینههای رو به افزایش سلامت و داروهای نوین نیستند، خواستار مشارکت خیرین در تمامی ابعاد، از ساخت مراکز کوچک بهداشتی تا بازسازی بیمارستان آسیبدیده اندیمشک شد. با پیشبینیهای انجام شده و استفاده از ذخایر استراتژیک، کمبود حادی در زمینه دارو و پشتیبانی رخ نداده است.
وی به افزایش تابآوری مراکز درمانی با کمک خیرین در حوزه زیرساختهای آب، برق و سوخت اشاره کرد و توضیح داد: برای تمامی ۱۰۷۰ بیمارستان کشور برنامهریزی شده بود تا با تامین تانکر و دیزلژنراتور، خللی در خدمات ایجاد نشود.
رضوی همچنین از خدمات هلال احمر، آتشنشانی، اورژانس و سازمان انتقال خون تشکر کرد و کیفیت بالای انتقال مجروحان و ذخیره مناسب خون را عامل اصلی کاهش مرگ و میر در بیمارستانها دانست.
