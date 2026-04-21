آمار حداقلی ترک خدمت پرستاران در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خورشید وسکویی، در نشست مدیران پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران، با بیان اینکه میزان ماندگاری نیروی انسانی پرستاری در بحران اخیر فراتر از استانداردهای متعارف بوده است، گفت: در شرایط عادی نیز همواره درصدی از ترک خدمت در نظام‌های سلامت پیش‌بینی می‌شود و معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد به‌ عنوان یک شاخص طبیعی در نظر گرفته می‌شود، اما در بحران اخیر، آمار ترک خدمت در کشور به کمتر از ۲ درصد رسیده که نشان‌ دهنده تعهد و ایستادگی مثال‌زدنی جامعه پرستاری است.

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، نیز با قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر جامعه پرستاری در بحران‌های اخیر، اظهار داشت: میزان حضور و ماندگاری پرستاران در شرایط سخت و بحرانی، بیانگر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری بالای آنان است و باید قدردانی عملی از این ایثار در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات بحران در سیاست‌گذاری‌های آینده، افزود: این تجربیات باید به تقویت ساختارهای حمایتی، ارتقای جایگاه حرفه پرستاری و اصلاح نظام پرداخت منجر شود.

نجاتیان همچنین توجه به حمایت‌های معیشتی و حرفه‌ای، بهبود شرایط کاری و افزایش انگیزه‌های شغلی پرستاران را از ضروریات مهم حوزه سلامت برشمرد.

در ادامه این نشست، خدیجه مرادبیگی مدیرکل دفتر توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در جریان بحران اخیر، جلوه‌های ارزشمندی از تعهد حرفه‌ای در جامعه پرستاری مشاهده شد، اظهار داشت: حضور داوطلبانه برخی از همکاران بازنشسته، از جمله سرپرستاران اورژانس که بدون هیچ‌گونه چشمداشت در مراکز درمانی حاضر شده و به ارائه خدمت پرداختند، نشان‌دهنده عمق مسئولیت‌پذیری و تعلق حرفه‌ای در این حوزه است.

وی افزود: در این ایام تلاش شد با برقراری ارتباط مستمر با مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و همچنین تماس مستقیم با پرستاران، به‌ویژه در مناطق درگیر، مسائل و نیازها به‌صورت روزانه رصد و پیگیری شود تا در حوزه مدیریت منابع انسانی، حمایت‌های لازم از همکاران صورت گیرد.

مرادبیگی با تأکید بر نقش مؤثر مدیران پرستاری در مدیریت شرایط بحران، خاطرنشان کرد: مدیران خدمات پرستاری و مترون‌ها با برنامه‌ریزی مناسب، توانستند تعادل میان مسئولیت حرفه‌ای و شرایط خانوادگی کارکنان را حفظ کنند؛ به‌گونه‌ای که در مواردی، تنظیم شیفت‌ها با در نظر گرفتن شرایط خاص همکاران، از جمله داشتن فرزند خردسال، به‌خوبی انجام شد.

وی به ابلاغ دستورالعمل بازتوزیع اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل در اسفندماه در اختیار مراکز قرار گرفت، اما بر اساس بازخوردهای دریافتی، هنوز اطلاع‌رسانی و آموزش کافی در برخی مراکز انجام نشده است؛ از این‌رو انتظار می‌رود مدیران پرستاری با دقت بیشتر، نسبت به تبیین و آموزش کامل آن برای همکاران اقدام کنند.