مومنی مقدم به دلایل شخصی کنار تیم ملی نیست/ جایگزینی نخواهیم داشت

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم حضور مومنی مقدم در اردوی تیم ملی والیبال گفت: طبق برنامه ابتدا قرار بود علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدی‌راد و غلامرضا مومنی‌مقدم در کنار تیم ملی زیر نظر پیاتزا در شهرستان نور مازندران از یازدهم اردیبهشت اردوی خود را آغاز کنند تا سرمربی ایتالیایی در اردوی دوم به میزبانی ترکیه تیم را همراهی کند و در نهایت دو دستیار ایرانی خود را برای حضور در لیگ ملت‌ها انتخاب کند.

وی گفت: اما در ادامه مومنی مقدم با من تماس گرفت و گفت به دلایل شخصی نمی‌تواند تا پایان اردیبهشت ماه نمی‌تواند در کنار تیم ملی باشد. البته هنوز عدم حضور او قطعی نیست.با توجه به اینکه مومنی مقدم با یک باشگاه داخلی هم قرارداد بسته است و درگیر آن باشگاه هم هست به همین خاطر اعلام کرده که نمی‌تواند در کنار تیم باشد.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد جایگزین مومنی مقدم عنوان کرد: همانطور که گفتم هنوز عدم حضور او در تیم ملی قطعی نیست ولی اگر به هر دلیلی مومنی مقدم نتواند در کنار ما باشد، اردوی تیم ملی با همان سه مربی آغاز می‌شود و در نهایت پس از پایان اردو در مورد دستیاران پیاتزا تصمیم می‌گیرد.

تقوی در مورد برنامه اردوی تیم ملی گفت: فعلا طبق همان برنامه قبلی پیش می‌رویم. اردوی اول زیر نظر مربیان ایرانی در شمال کشور پیگیری می‌شود و در اردوی دوم در ترکیه پیاتزا و توتولو هم به تیم اضافه می‌شوند. البته اگر شرایط کشور عادی باشد در این صورت پیاتزا به ایران برمی‌گردد و تیم ملی در ایران اردوهای خود را پیگیری می‌کند.