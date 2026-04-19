پرونده لیگ بسکتبال مردان بسته شد/ تعیین قهرمان لیگ بانوان با بازی

به گزارش خبرنگار مهر، حمله صهیونی - آمریکایی به ایران در حالی از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد که رقابت های لیگ برتر بسکتبال در بخش مردان، تا هفته پایانی مرحله مقدماتی (رفت و برگشت) پیگیری شده بود. البته از این مرحله، دیدارهای هفته شانزدهم که به دلیل آلودگی هوا به تعویق افتاده بود، هنوز برگزار نشده بود که به خاطر تیم ملی و ورود این تیم به اردوی آماده سازی برای شرکت در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، لیگ وارد تعطیلی دوره ای شد.

قرار بود بعد از دیدارهای ۸ و ۱۱ اسفند تیم ملی بسکتبال برابر اردن و سوریه و بازگشت این تیم از بیروت، ابتدا دیدارهای معوقه هفته شانزدهم برگزار شود سپس لیگ برتر بدون وقفه وارد پلی آف شود اما آغاز جنگ رمضان، نه تنها دیدار تیم ملی مقابل سوریه را منتفی کرد بلکه پیگیری لیگ مردان را هم متوقف کرد.

در بخش زنان اما لیگ برتر بسکتبال تا فینال پیش رفته بود و حتی یک دیدار این مرحله میان دو تیم استقلال و آکادمی سحر هم برگزار شده بود. این دیدار ۸ اسفند برگزار شد و با برتری استقلال به پایان رسید. قرار بود ۱۰ اسفند دیدار دوم فینال برگزار شود که آغاز جنگ رمضان منجر به لغو آن شد.

بعد از آن بود که با تاکید وزارت ورزش، رقابت های ورزشی در تمام سطوح به حالت تعلیق در آمد و همین مسئله باعث عدم پیگیری مسابقات باشگاهی بسکتبال هم شد. تا به امروز و با وجود آتش بس اعلام شده، برنامه ای برای ادامه رقابت ها ارائه نشد و در نهایت هم تصمیم به بسته شدن پرونده لیگ برتر مردان گرفته شد اما در مورد لیگ بانوان تصمیمی متفاوت اتخاذ شده است.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: هفته گذشته نشستی آنلاین با حضور رئیس فدراسیون و اعضای سازمان لیگ برگزار شد. در این نشست که نماینده تیم های لیگ برتری مردان هم حضور داشتند، شرایط برگزاری یا عدم برگزاری لیگ برتر مردان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد سازمان لیگ تصمیم گیری نهایی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: سازمان لیگ در جمع بندی نهایی اینگونه مصوب کرده است که پرونده لیگ برتر مردان بدون پیگیری دیدارهای باقی مقدماتی و پلی آف بسته شود. دیدارهای هفته شانزدهم مقدماتی و پلی آف برگزار نشده و زمان زیادی برای برگزاری این دیدارها لازم است. با در نظر این مهم و همچنین شرایط فعلی و در پیش بودن اردوی تیم ملی، تصمیم به مختومه اعلام کردن لیگ مردان گرفته شد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال در مورد لیگ برتر بانوان گفت: با برگزاری یک یا حداکثر دو بازی، تکلیف لیگ برتر بانوان مشخص می شود. بنابراین اینگونه تصمیم گرفته شد که در صورت مهیا بودن شرایط، زمانی برای دیدارهای باقی مانده تعیین شود.

وی در مورد زمان برگزاری دیدار یا دیدارهای باقی مانده فینال لیگ بانوان گفت: هنوز در این زمینه تصمیم گیری نشده است. با در نظر گرفتن شرایط، زمانی برای ان مشخص می شود و به دو تیم استقلال و آکادمی سحر هم فرصت داده می شودتا مثلا در یک بازه زمانی دو هفته ای برای حضور دوباره در فینال آماده شوند و سپس دیدارهای شان برگزار شود.

علیپور همچنین در مورد تعیین تیم های برتر در لیگ برتر مردان گفت: فعلا در این مورد تصمیمی گرفته نمی شود. پیش از رقابت های غرب آسیا و در صورت تمایل چهار تیم اول بر اساس جدول رده بندی فعلی، دیدارهایی میان آنها برگزار می شود تا نماینده ایران مشخص شود. این برنامه فعلی است و شاید هم تغییرکند.