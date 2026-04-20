حمایت والیبال آسیا از ایران: در کنار آنها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سالانه هیئت رئیسه (Board of Administration) کنفدراسیون والیبال آسیای مرکزی (CAVA) روز شنبه ۲۹ فروردین در کشور نپال با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران و عضو هیات رئیسه کاوا به همراه نمایندگان ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و هیتش مالهوترا مدیر توانمندسازی و روابط فدراسیون‌های ملی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کردند.

در ابتدای این نشست، محمد لطیف رئیس کنفدراسیون والیبال آسیای مرکزی، ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، مراتب نگرانی و تأسف خود را نسبت به شرایط به‌وجود آمده ناشی از جنگ و تنش‌های اخیر علیه کشورمان اعلام کرد.

همچنین سایر اعضای حاضر در جلسه، از جمله رامون سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا، با ابراز همبستگی با ایران، بر حمایت کامل خود تأکید کرده و اعلام داشتند که در این شرایط در کنار ایران هستند و هرگونه حمایت لازم را انجام خواهند داد.

در جریان جلسه، موضوعات مختلفی از جمله توسعه والیبال سالنی و ساحلی در منطقه، بررسی تقویم مسابقات پیش‌رو و راهکارهای تقویت همکاری میان فدراسیون‌های عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست گزارش سالانه CAVA ارائه شد و دستاوردها و پیشرفت‌های کشورهای عضو در سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای رویدادهای آتی، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای سطح فنی والیبال در منطقه آسیای مرکزی نیز از دیگر محورهای این جلسه بود.

نمایندگان ایران نیز ضمن مشارکت فعال در مباحث، بر آمادگی فدراسیون والیبال کشورمان برای همکاری مؤثر در راستای توسعه والیبال در سطح منطقه تأکید کردند.

این نشست با تأکید بر تداوم همکاری‌ها، توسعه همه‌جانبه والیبال و تقویت تعامل میان کشورهای عضو به کار خود پایان داد و در جریان این جلسه از حضور فعال و مستمر ایران در منطقه آسیای مرکزی، آسیا و جهان تقدیر و تشکر شد.