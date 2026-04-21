پایان لیگ والیبال تصمیم درستی بود/ پول بازیکنان کامل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال پس از برگزاری ۲۰ هفته به دلیل حمله تجاوزگرانه آمریکایی - صهیونی به ایران لغو و در ادامه نیز به دلیل برنامه‌های تیم ملی جهت حضور در لیگ ملت‌ها، تصمیم بر پایان آن گرفته شد.

مرتضی هداوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پایان رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: تصمیم درست و به موقعی بود.به هر حال شرایط جنگی بود و چاره‌ای جز پایان لیگ نبود. البته این اتفاق تنها برای والیبال رخ نداد و دیگر رشته‌های ورزشی هم همین شرایط را داشتند. متأسفانه بعد از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران شرایط برگزاری مسابقات لیگ وجود نداشت و به همین خاطر با تصمیم دیگر باشگاه‌ها لیگ والیبال خاتمه پیدا کرد.

وی در مورد سقوط تیم‌های پایین جدول به لیگ دسته یک گفت: تیم فولاد سیرجان به عنوان قهرمان فصل مشخص شد. پیش از جنگ هم تیم سایپا که در قعر جدول بود کنار گذاشته شد. قرار است در مورد تیم استقلال گنبد هم تصمیم ‌گیری کنند. تیم فولاد سپاهان هم شنیدم که با توجه به حمله به کارخانه فولاد هنوز وضعیت مشخصی ندارد. به همین خاطر با توجه به این شرایط به احتمال زیاد تیمی به لیگ دسته یک سقوط نخواهد کرد.

سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر در مورد پرداختی به بازیکنان گفت: ما منتظر هستیم تا سازمان لیگ در مورد پرداختی به بازیکنان بخشنامه صادر کند. اما باشگاه رازین پلیمر حدودا ۶۵ درصد پرداختی به بازیکنان خود داشت. با توجه به اینکه ما از ابتدای فصل قول داده بودیم و بازیکنان هم روی آن حساب باز کرده بودند بنابراین تصمیم گرفتیم تا کامل پول بازیکنان را پرداخت کنیم. متأسفانه الان همه دغدغه‌های مالی دارند و ورزشکاران هم منبع درآمدشان هم از طریق ورزش تأمین می‌شود. با توجه به همه این شرایط تصمیم گرفتیم تا پول بازیکنان را به صورت کامل پرداخت کنیم.

هداوندی تأکید کرد: در مورد ادامه لیگ هم تصمیم درستی گرفته شد به هر حال تیم ملی هم باید اردوهای خود را شروع کند و واقعا شرایط برگزاری لیگ وجود نداشت. البته فکر می‌کنم باشگاه‌های دیگر هم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پرداختی به بازیکنان خود داشتند. امیدوارم هر چه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد و دوباره مسابقات از سر گرفته شود.