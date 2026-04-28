پیاتزا با چمدانی از افتخار به سوی ورشو و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، این مربی ۵۵ ساله که در سال ۲۰۱۹ هدایت میلانیها را بر عهده گرفته بود، در حالی از این تیم جدا شد که نام خود را به عنوان موفقترین مربی تاریخ این باشگاه به ثبت رساند.
معمارِ میلان؛ از رویا تا واقعیت
زمانی که پیاتزا در سال ۲۰۱۹ به میلان رفت، این تیم پتانسیلهای زیادی داشت اما در میان غولهای ایتالیا (مانند ترنتینو و پروجا) کمتر دیده میشد. پیاتزا با نگاهی فنی و بلندمدت، تیمی ساخت که نه تنها در ایتالیا، بلکه در اروپا به یک مدعی تبدیل شد. او با استفاده از بازیکنان جوان و تبدیل آنها به ستارههای جهانی، سبک جدیدی از والیبال مدرن را در این باشگاه پیادهکرد.
ویترین افتخارات در هفت سال حضور (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶)
دوران حضور پیاتزا در میلان با لحظات تاریخی همراه بود که مهمترین آنها عبارتند از قهرمانی در چلنجکاپ اروپا (۲۰۲۱) که اولین جام معتبر بینالمللی در تاریخ باشگاه میلان بود که با مدیریت و استراتژی پیاتزا به دست آمد.
ثبت بهترین رتبه در سریآ ایتالیا نیز از دیگر افتخارات این سرمربی است که در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ موفق شد میلان را به مقام سوم لیگ معتبر ایتالیا برساند. پیروزی در دیدار ردهبندی مقابل غولی چون ترنتینو، برای اولین بار مدال برنز و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را برای این باشگاه به ارمغان آورد.
میلان تحت هدایت پیاتزا در دو سال پیاپی به جمع چهار تیم برتر ایتالیا صعود کرد و در جام حذفی (Coppa Italia) نیز همواره یک پای ثابت مراحل نهایی بود.
بازگشت به قلب پلاسلیگا
پس از گمانهزنیهای فراوان، اکنون مشخص شده است که مقصد بعدی این مربی باهوش، باشگاه پروژکت ورشو (Projekt Warszawa) در لیگ معتبر لهستان است. پیاتزا که پیش از این سابقه درخشانی در لهستان (با تیم اسکرا بلخاتوف) داشته و با این تیم قهرمان لیگ و سوپرجام شده بود، حالا به کشوری بازمیگردد که والیبال در آن فراتر از یک ورزش است. حضور او در ورشو، با توجه به جایگاه این تیم در پلاسلیگا، چالشی بزرگ برای او خواهد بود تا بار دیگر قدرت مربیگری خود را در یکی از سختترین لیگهای جهان به رخ بکشد.
تمرکز بر روی تیم ملی والیبال ایران
خداحافظی از میلان به پیاتزا این فرصت را میدهد تا با ذهنی آزادتر، برنامههای استراتژیک خود را برای تیم ملی ایران پیادهسازی کند. او اکنون با کولهباری از تجربه در سطح اول والیبال دنیا، آماده است تا نسل جدید والیبال ایران را در مسیر بازگشت به اوج قدرت همراهی کند.
تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ سه رویداد مهم پیش رو دارد و باید در لیگ ملتها، قهرمانی مردان آسیا و بازیهای آسیایی شرکت کند.
