تقوی: بازسازی فدراسیون را شروع کردیم/ لیگ به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی درباره روند بازسازی فدراسیون والیبال پس از آسیبهای وارد شده اظهار داشت: واقعاً خودم هم انتظار نداشتم که کارها با این سرعت آغاز شود. امروز غافلگیر شدیم، چرا که تنها دومین روزی است که همکاران به صورت رسمی سر کار حاضر شدند و بازدیدها آغاز شده است.
وی با قدردانی از حمایتهای صورتگرفته افزود: جا دارد از فراکسیون ورزش مجلس و همچنین نمایندگان محترم که در این مسیر همراه بودند، تشکر کنم. بعد از دغدغههایی که درباره بودجه مطرح کردیم، جلسات متعددی بهصورت تلفنی و حضوری برگزار شد و خوشبختانه توجه ویژهای به والیبال صورت گرفت.
تقوی ادامه داد: تنها یک روز پس از آتشبس، عملیات عمرانی را آغاز کردیم. در گام نخست، ساختمان اداری فدراسیون بهسازی شد تا شرایط برای حضور کارکنان فراهم شود. با توجه به آسیبهایی که به خوابگاه، سالن و سالن بدنسازی وارد شده، بازسازی این بخشها زمانبر است و به همین دلیل اردوهای تیمهای ملی را موقتاً در استانهای دیگر برگزار میکنیم.
وی درباره زمانبندی بازگشت به شرایط عادی گفت: امیدواریم تا پایان اردیبهشت بتوانیم حداقل استانداردها را فراهم کنیم تا ملیپوشان به اردوهای خود بازگردند. امسال با حجم بالای اعزامها روبهرو هستیم و پیشبینی میشود نزدیک به ۴۰ اعزام داشته باشیم، بنابراین فراهم شدن شرایط مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.
دبیر فدراسیون والیبال در مورد شرایط لیگ خاطرنشان کرد: با هماهنگی باشگاهها لیگ را به اتمام رساندیم و مثل شرایط کرونا بخشنامه مربوط به پرداختهای بازیکنان و کادر فنی را به باشگاهها ابلاغ خواهد شد.
