به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران که منجر به لغو حضور تیم های ورزشی در رویدادهای بین المللی شد، تیم ملی جودو نیز فرصت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و چند رویداد مهم را از دست داد.

با این حال پیگیری های فدراسیون برای اعزام تیم ملی به رویدادهای مهم جهت آماده سازی و بالا بردن سطح فنی ملی پوشان ادامه داشت و منجر به حضور این تیم در دو رویداد معتبر گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان در سال ۲۰۲۶ اعزام شد. گرنداسلم تاجیکستان ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت و گرنداسلم قزاقستان ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

براین اساس تیم ملی جودو ایران با هدایت رشاد ممدوف به عنوان سرمربی و ایوب رستمی به عنوان مربی در این دو تورنمنت که رنکینگ فدراسیون جهانی است حضور خواهد یافت.

بر اساس اعلام فدراسیون جودو، ترکیب تیم ملی ایران در این دو گرنداسلم عبارت است از:

* وزن منفی ۸۱ کیلوگرم: الیاس پرهیزگار

* وزن منفی ۹۰ کیلوگرم: امیرعباس چوپان

* وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: محمدپوریا بناییان

تیم ملی جودو ایران با هدف ارتقای رنکینگ جهانی و آمادگی برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویا ژاپن، در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان شرکت خواهد کرد.