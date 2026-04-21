زیاده خواهی واشنگتن در مذاکرات؛ تضعیف چشم انداز گفتگوها

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: فضای دور دوم مذاکرات همچنان تحت تأثیر بیاعتمادی و اختلافات اساسی قرار دارد، برخی خبرها از تداوم رویکردهای زیادهخواهانه آمریکا و استفاده از ابزارهای فشار برای پیشبرد خواستههای خود خبر میدهند؛ موضوعی که چشمانداز گفتوگوها را با ابهام جدی مواجه کرده است.
با گذشت دور نخست مذاکرات و روشنتر شدن فضای حاکم بر آن، نشانهها حاکی از تداوم همان الگوهای پیشین در رفتار ایالات متحده است؛ رویکردی که بیش از آنکه بر تفاهم استوار باشد، بر فشار و امتیازگیری تکیه دارد. در چنین شرایطی، طرح مطالبات حداکثری و همزمانی آن با اقدامات تنشزا، این پرسش را پررنگتر کرده که آیا اساساً زمینهای برای گفتوگوی مؤثر وجود دارد یا نه؟ از همین رو، برخی ارزیابیها ادامه مذاکرات در وضعیت فعلی را نهتنها کمفایده، بلکه همراه با مخاطرات سیاسی و امنیتی میدانند.
در پی تشدید تنشها در روند گفتوگوهای ایران و ایالات متحده، مواضع اخیر دیپلماتهای پیشین کشور نشاندهنده رویکردی محتاطانه و مشروط نسبت به ازسرگیری مذاکرات است. همزمان با انتقاد از آنچه «بدعهدی» و «تاکتیکهای فشار» از سوی واشنگتن عنوان میشود، بر ضرورت رعایت پیششرطهایی همچون حفظ آتشبس، رفع محاصره دریایی و پایبندی به چارچوب پیشنهادی ایران (10 ماده) تأکید شده است.
بنابراین آینده مذاکرات همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و تصمیمگیری درباره ادامه یا تعلیق آن، به رفتار و اقدامات طرف مقابل گره خورده است.
مذاکره بدون پیش شرطهای عادلانه ممکن نیست
رضا میرابیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بدعهدی ایالات متحده در روند مذاکرات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ پاسخی به درخواست میانجیگری پاکستان مبنی بر برگزاری دور دوم مذاکرات ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده در شرایطی که آمریکا پیششرطهای تسلیم مطرح میکند، ورود به مذاکره در شأن کشور نیست.
سفیر سابق ایران در کویت با اشاره به چارچوب پیشنهادی ایران برای گفتوگوها، افزود: در صورتی که مذاکرات بر مبنای ۱۰ شرط اعلامی پیش برود، جمهوری اسلامی ایران آمادگی حضور در این مذاکرات را خواهد داشت.
میرابیان عنوان کرد: تا زمانی که طرف آمریکایی به اصل گفتوگو و چارچوب مشخص آن ( ۱۰ ماده) پایبند نباشد، جمهوری اسلامی ایران بدون دستور کار روشن در هیچ نشستی شرکت نخواهد کرد.
در صورت هرگونه تجاوز پاسخ مناسب میدهیم
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر حساسیت موضوع آتشبس، گفت: ایران آغازگر هیچ درگیری نخواهد بود، اما در صورت هرگونه جسارت، پاسخ متناسب و قاطع ارائه خواهد داد.
سفیر سابق ایران در کویت در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران انجام هرگونه مذاکره را منوط به آزادسازی کشتی تجاری توقیفشده میداند.
مذاکرات در شرایط فعلی ضرورت ندارد
محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بدعهدیهای ایالات متحده در روند مذاکرات، اظهار کرد: تصمیم ایران مبنی بر اینکه فعلا زمان مناسبی برای مذاکرات نیست، تصمیمی درست است. در شرایط کنونی آمریکاییها نه تنها طرح ۱۰ مادهای ایران که قرار بود مبنای مذاکرات باشد را نپذیرفتهاند، بلکه با محاصره دریایی کشور، آتشبس را نیز نقض کردهاند.
وی افزود: تهدیدات ترامپ ادامه دارد و آمریکاییها بارها به همان تاکتیک ثابت خود بازگشتهاند؛ یعنی در آستانه مذاکرات تهدید میکنند، از قدرت سخت سخن میگویند و با مداخلات کلامی و رسانهای تلاش میکنند امتیازهای سیاسی از ایران بگیرند، اما موفق نخواهند شد.
سفیر سابق ایران در آذربایجان تأکید کرد: در شرایط فعلی مذاکرات ضرورتی ندارد؛ آمریکا باید پیششرطها را رعایت کند؛ به این معنا که آتشبس حفظ شود و محاصره دریایی پایان یابد.
ترفند امریکایی ها ترفند لو رفته ای هست
پاک آئین همچنین خاطرنشان کرد: آمریکاییها با اعلام آمادگی برای مذاکره، زمینهسازی برای تجاوز مجدد را انجام میدهند؛ چرا که مبانی اولیه ایران را نمیپذیرند و تلاش میکنند ایران را متهم نشان دهند که به مذاکره نیامده است.
وی در پایان گفت: ما باید آمادگی کامل داشته باشیم. ترفند آمریکاییها لو رفته است و نیروهای مسلح و مردم با اتحاد خود، برای همه گزینهها آماده هستند.
آمریکا با شگرد مذاکره بدنبال رسیدن به اهداف دیگری است
محمدرضا محسنیثانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بدعهدی و زیادهخواهیهای مکرر آمریکا در مذاکرات، اظهار کرد: در شرایط فعلی که آمریکا با اقداماتی مانند محاصره دریایی و حمله به کشتیهای تجاری ما عملاً آتشبس را نقض کرده و به تجاوز دست زده، طبیعی است که هرگونه مذاکره دیگر جایگاه و پایگاهی ندارد؛ بهویژه اینکه ما این آموزه و درس را از رهبر شهید خود آموختهایم که ایشان فرمودند در زمانی که دشمن در حال تهدید ماست، هرگونه مذاکرهای مردود و محکوم است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی مذاکره قابل قبول نیست، گفت: همانطور که مجموعه حاکمیتی نظام و تیم مذاکرهکننده ما در دور اول مذاکرات به این نتیجه رسیدند که طرف آمریکایی زیادهخواه است، با توجه به وضعیت فعلی، تجاوزات اخیر و سابقهای که از آمریکا در مذاکرات قبلی داریم، انشاءالله مذاکره بعدی منتفی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس تجربیات گذشته و شناختی که از روحیه و رویه آمریکا داریم، این کشور با استفاده از شگرد تبلیغاتی مذاکره، طبیعتاً اهداف دیگری را دنبال میکند و قصد دارد آنچه را که در مذاکرات پیشین، از جمله برجام، نتوانسته به دست آورد، این بار پیگیری کند.
محسنیثانی تصریح کرد: به نظر میرسد آمریکا با مذاکره بهدنبال آن است که از اقدامات نابخردانه و تجاوزگرانه اخیر خود، دستاوردی برای مصرف داخلی، از جمله در انتخابات کنگره و همچنین برای کاهش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و انزوای بینالمللیاش کسب کند.
وی تاکید کرد: در واقع، هدف مقامات این کشور این است که از این وضعیت بهعنوان یک برگ برنده استفاده کنند تا از شرایطی که خود ایجاد کردهاند خارج شوند؛ البته امیدواریم به این هدف نرسند.
احمدی: ایران مذاکره بدون تحقق پیششرطها را نمیپذیرد
حجتالاسلام وحید احمدی با اشاره به بدعهدی و زیادهخواهیهای مکرر آمریکا در مذاکرات، اظهار کرد: اساساً ما هیچ پیشینه مثبتی نسبت به مذاکره با آمریکا نداریم.
وی متذکر شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، اتفاقات متعدد و متنوعی رخ داده است که آمریکاییها به شیوههای مختلف به ایران متوسل شدند و در پی حل مشکلاتشان بودند، اما هرگز به هیچ یک از وعدههای خود عمل نکردند و در رفتار و عملکردشان صداقت نداشتند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این، جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن منطق قوی و تمایل همیشگی به حفظ منافع و امنیت ملی خود، گاهی در شرایطی که فرصتی فراهم میشود و با وجود پیشینه و بدعهدیهای آمریکا، حاضر به انجام مذاکره شده است.
التماس آمریکا برای پذیرش آتشبس از سوی ایران
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس یادآور شد: سال گذشته، دو مرحله مذاکره انجام شد، اما آنها در میانه مذاکرات عملاً میز مذاکرات را بمباران کردند و جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. البته هر بار که جنگ را شروع کردند، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در این جنگ، به التماس افتادند و به دنبال واسطهها رفتند تا ایران آتشبس را بپذیرد.
احمدی بیان کرد: البته جمهوری اسلامی ایران به هیچیک از آن موارد اعتنایی نکرد و پاسخی نداد. در نهایت، با اصرار فراوان در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران شرایطی را مطرح کرد که اگر تحت این شرایط حاضر به مذاکره باشند، ما آمادهایم آتشبس را بپذیریم. آنها شرایط ما را پذیرفتند و بهطور رسمی نیز اعلام کردند.
وی تصریح کرد: در دور اول مذاکرات اسلامآباد که واسطه پاکستانیها بودند، متأسفانه طرف آمریکایی نتوانست منش استکباری و روش غلط گذشتهاش را که شامل زیادهخواهی و قلدری بود، کنار بگذارد. آنها همچنان به دنبال همان روال گذشته بودند؛ روالی که هیچگاه در مذاکرات برای ما نفعی نداشت.
آمریکا با وجود شکست در مقابل ایران مدام زیادهخواهی میکند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طبق نظر همه صاحبنظران غربی و آمریکایی، هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بگوید در این جنگ، آمریکاییها یا رژیم صهیونیستی موفق شدند. بلکه همگان از موفقیت و توان ایران صحبت میکنند. به طور طبیعی، طرفی که در جنگ شکست خورده، یعنی طرف آمریکایی، باید رفتاری متفاوت در مذاکرات نشان دهد و بر اساس واقعیتها صحبت کند. اما مشاهده کردیم که آنها همچنان به منش گذشته خود پایبند بودند و به دنبال زیادهخواهی بودند؛ بنابراین، مذاکرات در آنجا نتیجهای نداشت.
احمدی ادامه داد: آنها تصور کردند که با محاصره دریایی میتوانند فشار بیشتری به ما وارد کنند و اثر قدرت ایران در تنگه هرمز را کاهش دهند یا بیاثر کنند، اما در عمل مشخص شد که این اقدام هم به آن شکلی که انتظار داشتند، اثرگذار نبود. جمهوری اسلامی ایران با آنها مقابله کرد و از سوی دیگر، سایر کشورهایی که نیازمند تردد در این تنگه هستند، حاضر نشدند در این بازی آمریکاییها قرار بگیرند. حتی همپیمانانشان نیز با آمریکا همراهی نکردند، زیرا آینده این اقدام را میدانستند و نمیخواستند شریک یک شکست باشند. بنابراین، از همان ابتدا مشخص بود که این محاصره دریایی نیز شکست خواهد خورد.
وی ادامه داد: آنان این روزها آتشبس را نقض میکنند، زیرا قرار بود آتشبس بهطور کامل در تمامی جبهههایی که متحد ایران هستند، یعنی جبهه مقاومت، اجرا شود. اما تلاش کردند لبنان را از این معادله جدا کنند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اگر آتشبس تا زمان مشخصی اجرا نشود، حملات ادامه خواهد داشت. همین تهدید باعث شد که ترامپ، رژیم صهیونیستی را وادار به اجرای آتشبس در لبنان کند. این موارد نمونهای از رفتارهای متناقض آنان در جریان مذاکرات بود.
حقوق ایران قابل چانهزنی نیست
این نماینده مجلس گفت: مسئله دیگری که وجود دارد، پولهای بلوکهشده ایران است. آنان تصور میکنند که حقی که متعلق به ماست و به ناحق در بانکهای کشورهای دیگر متوقف شده، قابل چانهزنی است. در این مورد نیز دچار خطا شدند و صادقانه عمل نکردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران دیگر تمایلی ندارد که صرفاً برای مذاکره، وارد گفتگو شود. ما مذاکره برای مذاکره نمیخواهیم. تا زمانی که پیششرطهایی که اعلام کردهایم محقق نشود، هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. اگر آنها بخواهند حرفهای جدیدی بزنند یا زیادهخواهی کنند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران زیر بار نخواهد رفت. بنابراین، اساساً چنین مذاکراتی برای ما سودی ندارد.
وی تأکید کرد: امروز ما در موضع اقتدار هستیم و این موضع به عنوان یک واقعیت روشن از سوی دنیا پذیرفته شده است. ما به مسیر خود ادامه خواهیم داد. اگر آمریکاییها این واقعیت را بپذیرند، میتوان مذاکرات را ادامه داد؛ اما اگر بخواهند با همین روند پیش بروند، جمهوری اسلامی ایران این مسیر را تکرار نخواهد کرد و صرفاً برای یک مذاکره بیهدف و بینتیجه پای میز نخواهد رفت.
