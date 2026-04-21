رضا میرابیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بدعهدی ایالات متحده در روند مذاکرات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ پاسخی به درخواست میانجی‌گری پاکستان مبنی بر برگزاری دور دوم مذاکرات ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده در شرایطی که آمریکا پیش‌شرط‌های تسلیم مطرح می‌کند، ورود به مذاکره در شأن کشور نیست.

سفیر سابق ایران در کویت با اشاره به چارچوب پیشنهادی ایران برای گفت‌وگوها، افزود: در صورتی که مذاکرات بر مبنای ۱۰ شرط اعلامی پیش برود، جمهوری اسلامی ایران آمادگی حضور در این مذاکرات را خواهد داشت.

میرابیان عنوان کرد: تا زمانی که طرف آمریکایی به اصل گفت‌وگو و چارچوب مشخص آن ( ۱۰ ماده) پایبند نباشد، جمهوری اسلامی ایران بدون دستور کار روشن در هیچ نشستی شرکت نخواهد کرد.

در صورت هرگونه تجاوز پاسخ مناسب می‌دهیم

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر حساسیت موضوع آتش‌بس، گفت: ایران آغازگر هیچ درگیری نخواهد بود، اما در صورت هرگونه جسارت، پاسخ متناسب و قاطع ارائه خواهد داد.

سفیر سابق ایران در کویت در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران انجام هرگونه مذاکره را منوط به آزادسازی کشتی تجاری توقیف‌شده می‌داند.