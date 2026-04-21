به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، تاکنون هیچ هیئتی از ایران به اسلام آباد پاکستان نرفته است؛ اعم از هیئت اصلی یا فرعی؛ اولیه یا ثانویه. از روز شنبه تا کنون اخبار متعددی، درباره برنامه «عزیمت» یا «ورود» هیئت ایرانی به پاکستان، و یا حتی اعلام ساعت برگزاری نشست در «عصر دوشنبه» یا «صبح سه شنبه» از سوی رسانههای بین المللی (از جمله رسانههای آمریکایی) و منطقهای مطرح شد، که هیچ کدام صحت نداشت.
مقامات ایرانی از شامگاه یکشنبه (۳۰ فروردین) در موضعی ثابت اعلام کردهاند «مذاکره زیر سایه تهدید و نقض عهد را نمیپذیریم» و «ادامه حضور در مذاکرات به تغییر رفتار و مواضع آمریکاییها بستگی دارد».
