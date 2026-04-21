۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

تاکنون هیچ هیئتی از ایران به اسلام آباد پاکستان نرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، تاکنون هیچ هیئتی از ایران به اسلام آباد پاکستان نرفته است؛ اعم از هیئت اصلی یا فرعی؛ اولیه یا ثانویه. از روز شنبه تا کنون اخبار متعددی، درباره برنامه «عزیمت» یا «ورود» هیئت ایرانی به پاکستان، و یا حتی اعلام ساعت برگزاری نشست در «عصر دوشنبه» یا «صبح سه شنبه» از سوی رسانه‌های بین المللی (از جمله رسانه‌های آمریکایی) و منطقه‌ای مطرح شد، که هیچ کدام صحت نداشت.

مقامات ایرانی از شامگاه یکشنبه (۳۰ فروردین) در موضعی ثابت اعلام کرده‌اند «مذاکره زیر سایه تهدید و نقض عهد را نمی‌پذیریم» و «ادامه حضور در مذاکرات به تغییر رفتار و مواضع آمریکایی‌ها بستگی دارد».

هادی رضایی

    • حکمت IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      در رفتن برای مذاکره عجله نکنید و صبور باشید ، بگذارید امتیازات بیشتری را آمریکا ارائه کند و بعد زمان مذاکره ایران تعیین کند ،
      • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        مگه می‌خوان برن عروسی که عجله نکنن میخواد جنگ بشه میفهمی یا سودت در نفهمیدن هست

    پربازدیدها

    پربحث‌ها