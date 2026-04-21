بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز سه‌شنبه در ادامه فعالیت سامانه بارشی برای همه نقاط استان با شدت و ضعف رگبار باران گاهی رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی ساعاتی از امروز باتوجه‌به افزایش پتانسیل شاخص‌های ناپایداری و رطوبت حاکم بر جو منطقه در برخی نقاط به‌ویژه جنوب و تا حدودی غرب استان بارش‌ها از نمود بیشتری برخوردار هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: به دلیل ماهیت متغیر بارش‌های بهاری و پیرو هشدار صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، در برخی نقاط سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر اصابت صاعقه، خطر ریزش کوه، کاهش میدان دید افقی و... همراه خواهد بود.

مرادپور، بیان داشت: روز چهارشنبه به دلیل وجود شرایط ناپایدار جوی در نقاطی از استان احتمال بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و گاهی رعدوبرق را انتظار داریم.

وی عنوان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه پوشش ابر و افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند و از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه کاهش می‌یابند.