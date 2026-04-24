زورآوند: هشدار زرد بارندگی و احتمال سیلاب در کرمانشاه صادر شد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان، اظهار کرد: در توصیف وضعیت جوی بررسی شده باید گفت که از بعدازظهر روز شنبه تا چهارشنبه هفته آینده، گذر سامانهای بارشی از جو منطقه، به تناوب سبب وزش باد، بارش باران و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی و شرایط ناپایدار جوی، در برخی نقاط استان آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار تگرگ را نیز در پی خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شایان ذکر است بارشها که انتظار میرود بویژه در ساعاتی از روز دوشنبه و خصوصاً در نیمه غربی استان از شدت بیشتری برخوردار باشد، در مناطق مذکور با ایجاد رواناب و احتمالاً سیلابی شدن مسیلها نیز همراه میگردد.
زورآوند با اشاره به جزئیات این هشدار بیان کرد: مخاطرات پیشبینی شده شامل بارش باران، وزش باد، رعدوبرق و رگبار تگرگ است که شروع این مخاطرات از روز یکشنبه (ششم اردیبهشتماه ۱۴۰۵) بوده و تا پایان روز سهشنبه (هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت. همچنین منطقه اثر این سامانه کل استان، بخصوص نیمه غربی و نواحی شمالی خواهد بود.
وی در خصوص اثر مخاطرات این سامانه جوی عنوان کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیلها، احتمال وزش بادهای لحظهای نسبتاً شدید، برخورد صاعقه و وقوع خسارت به دلیل بارش تگرگ از پیامدهای مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان توصیههای ایمنی را نیز ارائه داد و خاطرنشان کرد: احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور، پاکسازی کانالها و آبراههها، پرهیز از کوهنوردی یا قرار گرفتن در مناطق مرتفع و بررسی سیستم برقگیر بخصوص در مراکز صنعتی و آپارتمانهای بلند باید به صورت جدی رعایت شود.
وی اضافه کرد: همچنین تقویت پوشش گلخانهها و محافظت از تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی در برابر بارش احتمالی تگرگ، اطمینان از استحکام سازههای سبک و موقت، عدم اسکان در حریم مسیلها و رودخانهها و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی بهموقع از طریق رسانههای محلی به شدت توصیه میگردد.
نظر شما