۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

وزارت ارتباطات خواب است یا خود را به خواب زده!

سکوت و بی توجهی وزارت ارتباطات باعث شده تا برای جماعتی کلاهبردار سفره رنگینی به نام اینترنت پرو پهن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینترنت پرو، پدیده ای است که در کشاکش جنگ رمضان، بدون اطلاع رسانی رسمی متولد شد. آن هم در شرایطی که به دلیل حفظ امنیت مردم و نیروهای مدافع کشور، محدودیت گسترده در دسترسی کاربران سراسر کشور به اینترنت اعمال شده است.

مطابق آنچه تاکنون به صورت غیررسمی منتشر شده «اینترنت پرو»، سرویسی گران اپراتورهای تلفن همراه برای کسب و کارهایی است که قطع اینترنت، تجارت آنها را با چالش جدی روبرو کرده است. راهکاری که در افکار عمومی از آن تحت عنوان اینترنت بدون فیلتر یا خط سفید یاد می شود.

بنظر می رسد که طراحان آن، پیش خود گفته اند در شرایطی که معلوم نیست کی دسترسی کاربران به شبکه جهانی برقرار می شود و اپراتورها از این بابت زیان قابل توجهی متحمل شده اند، بیاییم چیزی درست کنیم تا ضمن برقراری دسترسی بخشی از کاربران، مشکل مالی اپراتورها نیز تا اندازه ای مرتفع شود. مصداق اصطلاح معروف دیپلمات ها تحت عنوان «بازی برد - برد».

اما سوال اینجاست، وزارتخانه و وزیری که مدام از شفافیت و مخالفت با اینترنت طبقاتی و طرح های اینچنینی دم زده بودند، حالا در شرایطی که رکوردار قطع اینترنت در دنیا شدیم و عموم مردم به وضعیت کلافگی رسیده اند، بدون ارایه هیچ استدلال یا توضیحی چطور روی خود را به سویی برگردانده و در سکوت خبری دست به چنین کاری زده اند.

همه می دانیم وقتی در دنیا پذیرفته شده اینترنت به عنوان یک زیرساخت، باید در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد، ارایه چنین سرویسی برای طبقه ای خاص که تمول مالی مناسبی دارند، مصداق بارزی از اینترنت طبقاتی است!

این همه ماجرا نیست، چراکه همین سکوت و بی توجهی وزارت ارتباطات باعث شده تا برای جماعتی کلاه بردار سفره رنگینی به نام اینترنت پرو پهن شود و هر روز شاهد در دام افتادن کرور کرور کاربرانی باشیم که قطعی اینترنت، کارد به استخوان شان رسانده و به امید دریافت «اینترنت پرو»، حساب های شان خالی می شود.

البته می دانم که یک راهکار شناخته شده و پرکاربرد دستگاه های دولتی در مواجهه با انتقادات، تکذیب است. اگر اینچنین شود، باید پرسید درحالیکه تشکل های مهمی چون اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه ای بر چه اساسی برای دریافت این سرویس، فراخوان هایی را میان اعضای خود منتشر کرده اند و هر سه اپراتور همراه بطور همزمان و علنی در قالب بسته هایی مشخص در حال ارایه اینترنت بدون فیلتر به بخشی از کسب و کارها و فعالان اقتصادی هستند، آیا وزارت ارتباطات و وزیر محترم خبر نداشتند یا خدای نکرده، کلاهشان دیگر پشم ندارد!

البته همانطور که از قدیم گفتند، شتر سواری دولا دولا نمی شود، توصیه می کنم که وزارت ارتباطات با پذیرش مسوولیت، از پیشگاه مردم عذرخواهی کند و بنای خود را بر مبنای گذر از پنهان کاری، صداقت، شفافیت و دوری از سیاست «خوابیدن وسط لحاف» بگذارد.

هرچند از قدیم گفتند، کسی که خواب است را می توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده را خیر!

    . IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      به خواب زده قطعا ولاغیر
      IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        0 0
        از قدیم گفتند، کسی که خواب است را می توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده را خیر!
    آرت IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مقاله عالی
    امین IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده، بالاخره یکی حرف دل ما رو زد. پیگیر اینترنت باشید تو رو خدا. کارم، پروژه‌هام، همه چیم رو دارم از دست میدم.
    IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نت بین الملل رو فورا وصل کنید
    سینا IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      منکه تعدیل شدم ، موفق باشید حیف اینهمه عمر که پای علوم کامپیوتری کسی بزاره در این کشور
    vahidrk IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مگر وزارت ارتباطات اینترنت رو قطع کرده که شما ازش طلبکارید؟ لابد همون هایی که قطع کردن مجوز اینترنت پرو هم داده اند.
    شکیبا IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اینترنت حق طبیعی هر آدمیه. من نمیدونم چرا باید ۲ ماه اینترنت نداشته باشیم تو عصر امروزی!!
      IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        0 0
        خوابی؟ یا بخواب میزنی خود رو..!! شرایط جنگیه،
    IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      يك اينترنت اكونوميك هم براي ( گيم و كارهاي اين قبيلي كه موجوب رضايت جمعي ميشه در نظر بگيريد ) وايت ليست
    نظری IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اسم نویسنده را نگفتید اخر مقاله!
    IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چه عجب یه بار حقیقت و حرف دل مردمو زدید و برای ما قشر معمولی و متوسط دل سوزوندید. با تشکر.
    S IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      یه عده کلا خداشون پوله
    IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      فکر کنم اولین گزارشی بود که تو عمرم تو ایران خوندم و حرص نخوردم. دمت گرم حرف کاملا حق👏👏👏
    IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این چه مسخره بازیه ؟؟؟ سایت های کاربردی بسته شده ... اوضاع اقتصادی خوبی داریم که الان تنها منبع درآمد مردم رو هم بستید ؟؟؟
    IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده تو رو خدا صدای مردم باشید و پیگیر وضعیت اینترنت باشید
    IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سیم کارت اینترنت پرو 2176000 تومان شده برای مشاغل با 50 گیگ اینترنت اینترنتی که حق ما مردم هست جالبه
    محمد IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اینترنت را برای همه وصل کنید در این شرایط جنگی که کشور نیازمند حمایت همه مردم است دو دستگی ایجاد نکنید
    IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چه عجب یک بار طرف عموم مردم گرفتین نه یک قشر خاص دلتون به حال ما هم سوخت

