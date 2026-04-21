فرماندار آستارا: تقویت خدمات بهزیستی اولویت مدیریت شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر سهشنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی گیلان که به منظور بازدید از مراکز توانبخشی، مشاوره و کمپهای ترک اعتیاد آستارا صورت گرفت، با قدردانی از نقش مؤثر بهزیستی در منطقه اظهار کرد: آستارا به دلیل موقعیت حساس مرزی، تنوع جمعیتی و حجم بالای مراجعات اجتماعی، نیازمند توجه ویژه در حوزه خدمات حمایتی و توانبخشی است و خوشبختانه سازمان بهزیستی در این زمینه نقش مؤثری ایفا میکند.
افزایش ظرفیت مراکز مثبت زندگی و مشاوره در آستارا ضروری است
وی با اشاره به اهمیت توسعه مراکز مثبت زندگی، مشاوره و توانبخشی در این شهرستان افزود: در حال حاضر سه مرکز مثبت زندگی و چهار مرکز مشاوره در آستارا فعال است که بخشی از نیازهای مردم را پوشش میدهد، اما با توجه به شرایط خاص منطقه، افزایش ظرفیتها و تقویت زیرساختها ضروری است.
فرماندار آستارا با بیان اینکه همکاری دستگاههای اجرایی با بهزیستی باید تقویت شود، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از جامعه هدف بهزیستی در آستارا از اقشار آسیبپذیر هستند و ارائه خدمات دقیق، سریع و بدون بروکراسی به این گروهها از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
تأکید بر نقش خیرین در ارتقای کیفیت خدمات به مددجویان
درمانی در ادامه از اقدامات بهزیستی در حوزه اشتغال و مسکن قدردانی کرد و گفت: ایجاد فرصتهای شغلی و ساخت واحدهای مسکونی برای جامعه هدف، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و فرمانداری آستارا آماده همکاری کامل برای تسریع این پروژهها است.
فرماندار آستارا در پایان با اشاره به نقش خیرین در حمایت از مراکز شبانهروزی و توانبخشی خاطرنشان کرد: خیرین همواره بازوی توانمند بهزیستی بودهاند و استمرار این مشارکت میتواند کیفیت خدمات به مددجویان را بیش از پیش ارتقا دهد.
