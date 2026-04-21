۱۶۰۰ متر مربع از فضای انستیتو پاستور در جنگ اخیر تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مصطفوی رئیس انستیو پاستور ایران در جلسه خیرین سلامت حضور پیدا کرد و با اشاره به پیشینه این نهاد اظهار داشت که انستیتو پاستور ۱۰۵ سال پیش در سال ۱۲۹۹ با هدف کاهش آلام مردم و ارتقای سلامت جامعه تاسیس شد. وی افزود که ایران امروز عضوی از یک شبکه پرافتخار جهانی با شعبههایی در ۲۵ کشور دنیاست و در منطقه، ایران تنها کشوری است که سابقه فعالیت این موسسه در آن به بیش از یک قرن میرسد. پاستور تنها بخشی از تاریخ پزشکی نیست، بلکه پیوند عمیقی با حوزه وقف و خیرین دارد و ساختمان کنونی آن که مورد تخریب قرار گرفته، موقوفه مرحوم عبدالحسین فرمانفرما است که با نیت الهی و برای تامین آرامش عمومی و رفع نیاز به واردات املاح تزریقی و واکسن از خارج از کشور بنا شده بود.
وی در ادامه به نقش تاریخی این موسسه اشاره کرد و گفت: پاستور در زمان تاسیس با پاندمی آنفولانزای اسپانیایی و بیماری آبله همزمان بود و نقش حیاتی در کنترل این بیماریها در سطح ملی و جهانی ایفا کرد و بسیاری از اولینها در حوزه سلامت کشور، مانند نخستین اقدامات ضدعفونی شهر تهران و شکلگیری موسساتی نظیر موسسه رازی و سازمان انتقال خون، از دل انستیتو پاستور برآمده است. در سه دهه اخیر، تعاملات بینالمللی و انتقال تکنولوژی، به ویژه در همکاری با کشور کوبا، جهشهای بزرگی در تولیدات پزشکی و دارویی موسسه ایجاد کرده است.
رئیس انستیتو پاستور ایران هدف عالی این مجموعه را تامین امنیت سلامت کشور دانست و تصریح کرد: اهمیت موسسات سلامت پیشگیرانه معمولاً در زمان عدم فعالیتشان بیشتر درک میشود. اگرچه بخشهای تولیدی، پژوهشی و فناوری در مجتمع گرمدره کرج از آسیب مصون ماندهاند، اما بخشهای تشخیصی و بهداشتی در مجموعه تهران به شدت آسیب دیدهاند. این ساختمان میزبان دو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت برای ۱۳ کشور منطقه، سه آزمایشگاه مرجع کشوری، چهار زیستبانک ملی، سه شبکه تحقیقاتی و واحد واکسیناسیون و آزمایشگاههای مورد تایید سازمان غذا و دارو بوده است.
وی به جایگاه آموزشی پاستور اشاره کرد و گفت: این موسسه در سی سال گذشته بیش از ۳۵۰ دانشآموخته در مقاطع دکترای بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی تربیت کرده که اکنون در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی کشور مشغول به خدمت هستند. علیرغم تحریمها و مشکلات موجود، برنامههای آموزش بینالمللی این مرکز همچنان با قوت ادامه دارد. همچنین در بخش تولید، بیش از ۴۰ محصول از جمله واکسنهای تزریقی، آنتیژنهای تشخیصی و حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی در مجتمع گرمدره تولید میشود که خوشبختانه این بخش در جریان حملات اخیر آسیب ندیده است.
برآورد خسارت ۱.۷۵ همتی و برنامه بازسازی سه ماهه این موسسه
رئیس این موسسه در خصوص جزئیات حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام کرد: از مجموع ۲۳ هزار متر مربع زیربنا در مجموعه تهران، حدود ۱۶۰۰ متر مربع به طور کامل تخریب شده است. میزان آسیب در سایر بخشها نیز به گونهای است که عملاً فعالیتهای عملیاتی را با مشکل جدی مواجه کرده است. در پاستور تهران حدود ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ کارمند محقق، ۱۱۰ عضو هیئت علمی، ۸۰ دانشجوی دکترای تخصصی و ۵۰۰ همکار طرحی و دانشجو از سایر دانشگاهها مشغول به فعالیت بودند که این محیط مقدس علمی مورد تعرض قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصاویر موجود خاطرنشان کرد که شدت تخریبها، از جمله شکستن تمامی دربها و پنجرهها و آسیب جدی به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، نیازمند تلاش و منابع گسترده برای بازسازی و بازگشت به چرخه خدمترسانی است.
مصطفوی اظهار داشت: نمونههای اصلی و ذخایر زیستی مهم پیش از آغاز درگیریها به مراکز دیگر منتقل شده بودند و از این رو، آسیبهای اصلی متوجه تجهیزات فنی، فضاها و ابنیه مجموعه شده است. برخی از ساختمانهای آسیبدیده نه تنها بخشی از تاریخ پزشکی، بلکه جزو آثار ثبت شده میراث فرهنگی و از افتخارات ملی و بینالمللی ایران به شمار میروند.
وی درباره برنامه بازسازی اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته در سطح ملی و بینالمللی، تلاش بر این است که ظرف مدت دو تا سه ماه آینده، ساختمانها بازسازی و تجهیزات و مواد قابل دسترس در داخل کشور تامین شود تا تمامی همکاران بتوانند به محل فعالیت خود بازگردند.
مصطفوی اعتبار مورد نیاز برای فاز اول این بازسازی را ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد و توضیح داد: این مبلغ جدای از هزینههای ارزی مربوط به واردات تجهیزات و سلولهای خاص است. مجموع خسارات وارده برای بازسازی کامل مجموعه به شکل سابق، حدود یک و هفتاد و پنج صدم همت (هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان) تخمین زده میشود.
رئیس انستیتو پاستور همچنین به طرحهای توسعهای موسسه اشاره کرد و گفت: فراتر از بازسازی، نگاه مسئولان به توسعه زیرساختهای نوین و افزایش بهرهوری است.
وی به دو مجموعه در حال ساخت دیگر در منطقه گرمدره اشاره کرد و افزود: یکی از این ساختمانها با زیربنای ۲۵ هزار متر مربع، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای استقرار آزمایشگاههای پیشرفته در نظر گرفته شده است. همچنین ساختمان جدید تولید واکسنهای نوین نیز با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال احداث است. برای تکمیل و بهرهبرداری نهایی از این پروژههای راهبردی، به اعتباری در حدود ۴ همت (چهار هزار میلیارد تومان) برای بخش ابنیه و ۵۰ میلیون دلار جهت تامین تجهیزات ارزی نیاز است.
نظر شما