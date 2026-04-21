پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز ملی گفتار درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روز ملی گفتار درمانی پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
نخستین روز اردیبهشت که به بزرگداشت استاد سخن، سعدی شیرازی، مزین و با نام روز ملی گفتاردرمانی نامگذاری شده است ؛ فرصت ارزشمندی برای پاسداشت تلاشهای جامعه فرهیخته گفتاردرمانی کشور فراهم میآورد. در این روز، تکریم میکنیم جایگاه و نقش اثرگذار گفتاردرمانگرانی را که رسالت علمی و انسانی خویش را در مسیر توانبخشی، افزایش کیفیت زندگی و گشودن درهای تازهای از ارتباط و تعامل برای همنوعان قرار دادهاند.
گفتاردرمانگران سازمان بهزیستی کشور با دانش عمیق، اخلاق حرفهای و صبوری ستودنی خود، یاریگر گروههای متنوعی از جامعه هدف هستند؛ از جمله کودکان دارای اختلال طیف اتیسم، سالمندان دارای اختلالات گفتار و بلع، افراد دارای آسیب ذهنی–هوشی، کودکان دارای تأخیر گفتار و زبان، و افراد دارای کمشنوایی و ناشنوایی. کوششهای مؤثر این عزیزان، مسیر شکوفایی توانمندیهای ارتباطی و مشارکت اجتماعی را هموار کرده و مصداقی روشن از کلام حکیمانه سعدی است که فرمود:«به یک لفظ، جان توان بردن که خوش باشد آن لفظ و شیرین سخن»
اینجانب ضمن گرامیداشت روز گفتاردرمانی و روز بزرگداشت سعدی، از خدمات ارزشمند و نقشآفرینی بیوقفه تمامی فعالان این حوزه قدردانی می نمایم. امید است با توسعه اقدامات توانبخشی و افزایش دسترسی به خدمات تخصصی گفتاردرمانی، شاهد ارتقای روزافزون سلامت گفتار، زبان و ارتباط در جامعه باشیم.
سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
