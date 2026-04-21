شروع قدرتمند تیم ملی هندبال ساحلی با عبور از سد فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا چین، امروز سه‌شنبه اول اردیبهشت از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف تیم ملی فیلیپین رفت و در پایان توانست با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف خود عبور کند.

شاگردان مهدی قشقایی در وقت نخست این دیدار با نتیجه ۱۴ - ۱۰ به پیروزی رسیدند و در وقت دوم نیز با ارائه نمایشی برتر و منسجم، موفق شدند با نتیجه ۲۱-۲۰ میدان را ترک کنند. بدین ترتیب، نخستین حضور هندبال ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی ساحلی با یک پیروزی ارزشمند آغاز شد.

تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان که در گروه A این رقابت‌ها قرار دارد، دومین مسابقه خود را روز جمعه چهارم اردیبهشت و از ساعت ۰۶:۳۰ صبح مقابل تیم سریلانکا برگزار خواهد کرد.