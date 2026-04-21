بزرگداشت سعدی، بزرگداشت روح زنده ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی پیامی را صادر کرد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است؛

روز بزرگداشت سعدی بزرگ، تنها پاسداشت نام شاعری بلندآوازه نیست؛ تجلیل از حقیقتی ریشه‌دار در هویت ایرانی- اسلامی است؛ حقیقت مهرورزی، خرد، گفت‌وگو و حرمت نهادن به انسان.

ایرانیان در گذر تاریخ، همواره پیام‌آور صلح، دوستی و همزیستی بوده‌اند و فرهنگ این سرزمین، نه بر پایه تجاوز و خصومت که بر بنیاد دانایی، مدارا و انسان‌دوستی بالیده است.

در میان این میراث عظیم، سعدی شیرازی یکی از روشن‌ترین صداهای وجدان ایرانی است؛ شاعری که پیام او از مرزهای جغرافیا فراتر رفت و به زبان مشترک انسانیت تبدیل شده است.

آن‌گاه که سرود؛

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

این بیت نه فقط سروده‌ای جاودانه، بلکه منشور اخلاقی ملتی را روایت کرد که قرن‌ها انسان را فراتر از نژاد، مرز و زبان دیده است.

در روزهای دشوار اخیر نیز ملت ایران بار دیگر نشان داد که اصالت این فرهنگ همچنان زنده است؛ مردمی که در کنار ایستادگی عزتمندانه در برابر تجاوز به خاک میهن، با همدلی، همبستگی و یاری به یکدیگر، چهره حقیقی ایران را به نمایش گذاشتند و دنیا را مسحور زیبایی خوبش کرده‌اند.

بزرگداشت سعدی، بزرگداشت روحِ زنده ایرانی است؛ روحی که جهان امروز بیش از همیشه به آن نیازمند است.