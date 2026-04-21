دختر ۲۰ ساله بوشهری ناجی چند بیمار نیازمند به عضو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باقری اظهار کرد: تارا سبزی کار دختر ۲۰ ساله ساکن عالیشهر که به علت تصادف با موتورسیکلت دچار آسیب شدید در ارگان‌های داخلی شده بود متأسفانه علیرغم تلاش پزشکان مرگ مغزیش تأیید شد.

وی با بیان اینکه اولین اهدا عضو در سال جدید در بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر انجام شد، تصریح کرد: با رضایت مادر مهربانش اعضای ایشان شامل کبد و هر دو کلیه توسط دکتر قهرمانی و دکتر مروان جراحان بیمارستان ابوعلی سینا و همراهی دکتر کشاورز متخصص بیهوشی برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز ارسال شد.

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: عذرا باغبانی بانوی گناوه‌ای نیز هفته گذشته با رضایت خانواده مهربانش در شیراز برداشت عضو شد.

وی تصریح کرد: عذرا باغبانی بانوی ۵۱ ساله گناوه‌ای نیز بعد از خونریزی مغزی و تأیید مرگ مغزی، با رضایت خانواده نوع‌دوستش در شیراز اهدای عضو شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر از تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و تلاش‌های دلسوزانه همکاران پزشک و پرستار در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر از ایثارگری مادر مهربان تارا سبزی کار که با اهدای عضو دختر عزیزش نجات‌بخش جان تعدادی از بیماران در انتظار عضو شدند نیز تشکر و قدردانی کرد.