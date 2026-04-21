پس از ۱۰ دقیقه ایست قلبی، اورژانس لالجین جان بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که در پی تماس اضطراری با واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ به دلیل افت هوشیاری آقایی۳۷ ساله تیم درمانی پایگاه اورژانس لالجین بلافاصله به محل حادثه اعزام شد. با حضور و ارزیابی سریع کارشناسان اورژانس در صحنه، مشخص شد بیمار فاقد هرگونه علائم حیاتی، نبض و تنفس است.

کادر درمانی اورژانس با بهره‌گیری از دانش تخصصی، مهارت فردی و حفظ خونسردی، عملیات پیشرفته احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند. این تلاش‌های بی‌وقفه و ماهرانه پس از ۱۰ دقیقه نفس‌گیر، نتیجه داد و علائم حیاتی بیمار بازگشت.

پس از تثبیت اولیه وضعیت بالینی بیمار بلافاصله برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تکمیلی از سوی اورژانس لالجین به مرکز درمانی منتقل شد و پس از سپری کردن دوره درمانی و تلاش کادر بیمارستان، مددجو با وضعیت جسمانی پایدار از بیمارستان مرخص شده و به آغوش خانواده بازگشت تا بار دیگر طعم زندگی را بچشد.

مرکز اورژانس بار دیگر بر اهمیت یادگیری مهارت‌های اولیه احیای قلبی ریوی توسط شهروندان و تماس سریع با شماره ۱۱۵ در لحظات وقوع حوادث تاکید می‌کند.