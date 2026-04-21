افزایش سرعت احیا و بازسازی بافت تاریخی یزد با مشارکت مردم و دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانی‌زاده با حضور در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، ضمن بررسی مسائل این مجموعه، از روند بازسازی مسجد تاریخی ارگ و همچنین بخش‌هایی از بافت تاریخی یزد بازدید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل یزد در حوزه گردشگری، این بخش را یکی از موتورهای پیشران اقتصاد استان خواند و اظهار داشت: در دو سال اخیر، اقداماتی که سال‌ها درباره آن‌ها فقط صحبت می‌شد، وارد مرحله عمل شده است.

وی با بیان اینکه ده‌ها پروژه فاخر در بافت تاریخی به دلیل کمبود منابع سال‌ها متوقف مانده بود، بیان داشت: خوشبختانه در این دوره با استفاده از سازوکارهای مالی کارآمد، پیگیری‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، روند احیا و تکمیل این پروژه‌ها به‌طور جدی آغاز شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به بازسازی اساسی مجموعه خانه لاری‌ها و زندان اسکندر اشاره کرد و افزود: تنها در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد تومان برای ترمیم، بازسازی و نورپردازی این دو مجموعه هزینه شده است.

دهقانی‌زاده با توجه به اینکه تامین اعتبار مناسب برای پروژه‌هی این بخش در سالی که از نظر مالی یکی از سخت‌ترین سال‌ها بوده، تامین شده است، بیان داشت: این اتفاق نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت استان به گردشگری و اهمیت این بخش در چارچوب برنامه یزدِ پایدار است.

وی با اشاره به طرح سامان‌دهی، تعمیر و بازسازی بازار بزرگ یزد با مشارکت دولت، شهرداری و کسبه، گفت: این پروژه هم اصالت تاریخی بازار را بازمی‌گرداند و هم با ارتقای ایمنی و زیبایی، نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا خواهد کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: چهره بازار به‌طور محسوسی دگرگون شده و تکمیل آن می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات مثبت در مسیر توسعه گردشگری استان باشد.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: در کنار این‌ها، ده‌ها بنای ارزشمند دیگر در بافت تاریخی با پشتوانه تامین مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال احیاست که بسیاری از آن‌ها به نقطه مطلوب رسیده‌ است.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی اجتماعی کشور در دوره «جنگ رمضان» و ضرورت تقویت امید اجتماعی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، بسترساز نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و آمادگی برای حضور پررونق گردشگران خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: امیدواریم با گشایش‌هایی که نتیجه ایستادگی و همراهی مردم است، شاهد افزایش ورود گردشگران و مشاهده آثار ملموس توسعه گردشگری در استان باشیم.

دهقانی‌زاده در پایان از پروژه موزه بزرگ یزد به عنوان یکی از طرح‌های خاص و اثرگذار استان یاد کرد و گفت: تکمیل موزه بزرگ یزد با هماهنگی‌های خوبی که ایجاد شده، می‌تواند یک تحول جدی در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی استان رقم بزند.