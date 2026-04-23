اجرای ۴۵ طرح عمرانی در سطح منطقه یک شهرداری یزد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله صادقی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای سال جدید اظهار کرد: طرحهایی چون توسعه و بهسازی معابر، ساماندهی و بازپیرایی بوستانها، ارتقای سطح نظافت شهری و اجرای پروژههای عمرانی مؤثر در روانسازی ترافیک از اولویتهای کاری منطقه است.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان قرارداد عمرانی منعقد شد و در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۴۵ طرح در سطح منطقه آغاز شد که بخش عمدهای از آنها به اتمام رسیده یا در مراحل پایانی قرار دارد.
مدیر منطقه یک شهرداری یزد به تشریح برخی از پروژههای شاخص پرداخت و گفت: بازپیرایی بوستان چهارده معصوم (ع) در محله امامشهر، اجرای فاز نخست پیادهروسازی خیابان خیام، پیادهروسازی خیابان امام جعفر صادق (ع)، احداث بوستان حضرت علیاکبر (ع)، ساماندهی انهار و جویهای بلوار صابر یزدی و نیز آسفالت و ایمنسازی بوستان رحیمآباد از جمله اقدامات مهمی است که در سال گذشته صورت گرفت.
صادقی ضمن قدردانی از مشارکت مردم در اجرای طرحهای شهری، بیان کرد: تحقق بیش از ۸۰ درصد اهداف و چشماندازهای عمرانی سال ۱۴۰۴، حاصل همکاری و همراهی شهروندان با شهرداری بوده است. آزادسازی املاک مسیر طرحها بدون همراهی مردم امکانپذیر نبود و این همدلی، نقطه قوت تمام پروژهها محسوب میشود.
مدیر منطقه یک شهرداری یزد با تأکید بر استمرار طرحهای عمرانی و خدماتی، هدف اصلی این تحولات را فراهمسازی شهری زیباتر، پاکتر و بهروزتر برای زندگی شهروندان یزدی عنوان کرد؛ شهری که هر روز گام بلندتری به سوی توسعه متوازن و پایداری برمیدارد.
