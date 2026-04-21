به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عظیمی‌زاده در جریان بازدید سرزده استاندار یزد از سازمان همیاری، ضمن تشریح کامل فعالیت‌های سازمان، اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص، متعهد و پابه‌کار سرمایه اصلی این سازمان است.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ سازمان همیاری مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان را عهده‌دار شد و در حال حاضر با فعالیت در ۱۷ پروژه مستقل بزرگ‌ترین کارگزار استان در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد افزود: سازمان همیاری در عین حال از همکاری همه جانبه با شهرداری‌های استان نیز غافل نشده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها به‌ویژه در مناطق کم‌تر برخوردار، با مشارکت سازمان همیاری در حال اجراست.

عظیمی‌زاده تصریح کرد: نیروی انسانی جوان، متخصص، متعهد و پابه‌کار سرمایه اصلی سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد است و این سازمان آمادگی کامل دارد که با دستور مدیریت ارشد استان، بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی را اجرا نماید.

وی به پروژه آزادراه نطنز_ یزد_ سیرجان محور اردکان_ مهریز؛ اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه فنی و اجرایی سازمان همیاری آمادگی کامل برای اجرای این پروژه بزرگ ملی را دارد.