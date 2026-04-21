۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

هم‌افزایی شهرداری‌ها و سازمان همیاری یزد، پیشران پروژه‌های عمرانی

یزد - مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد گفت: هم‌افزایی شهرداری‌ها و سازمان همیاری یزد، پیشران پروژه‌های عمرانی یزد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عظیمی‌زاده در جریان بازدید سرزده استاندار یزد از سازمان همیاری، ضمن تشریح کامل فعالیت‌های سازمان، اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص، متعهد و پابه‌کار سرمایه اصلی این سازمان است.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ سازمان همیاری مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان را عهده‌دار شد و در حال حاضر با فعالیت در ۱۷ پروژه مستقل بزرگ‌ترین کارگزار استان در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد افزود: سازمان همیاری در عین حال از همکاری همه جانبه با شهرداری‌های استان نیز غافل نشده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها به‌ویژه در مناطق کم‌تر برخوردار، با مشارکت سازمان همیاری در حال اجراست.

عظیمی‌زاده تصریح کرد: نیروی انسانی جوان، متخصص، متعهد و پابه‌کار سرمایه اصلی سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد است و این سازمان آمادگی کامل دارد که با دستور مدیریت ارشد استان، بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی را اجرا نماید.

وی به پروژه آزادراه نطنز_ یزد_ سیرجان محور اردکان_ مهریز؛ اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه فنی و اجرایی سازمان همیاری آمادگی کامل برای اجرای این پروژه بزرگ ملی را دارد.

