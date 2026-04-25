تولید لاستیک بدون وقفه ادامه دارد؛ تامین نیاز بازار

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت تأمین مواد اولیه در حال حاضر پایدار است و موجودی کافی وجود دارد. اما اختلال در حملونقل دریایی ناشی از مخاصمات نظامی، ریسک تداوم این وضعیت را افزایش داده است. با این حال، تثبیت تولید محقق شده و روند تولید بدون وقفه ادامه دارد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای تولید در پی تمهیدات جنگی، خاطرنشان کرد: تاکنون افت تولیدی ثبت نشده و بازار با کسری عرضه مواجه نبوده است. انواع تایرهای سبک و سنگین به صورت داخلی تأمین میشود.
سخنگوی انجمن صنفی تأکید کرد: هیچ توقف خط تولیدی نداشتهایم و حداکثر ظرفیت در حال بهرهبرداری است. هرچند حملات به واحدهای پتروشیمی زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار داده، اما مدیریت بازار از بروز اختلال جلوگیری کرده است. نیاز عمومی به لاستیک تأمین خواهد شد و جای نگرانی ندارد.
