بلژیک تعلیق همکاری اتحادیه اروپا با تل آویو را خواستار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ماکسیم پریوو وزیر امور خارجه بلژیک امروز پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

پریوو اظهار داشت که بلژیک خواستار تعلیق حداقل جزئی توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و تل آویو است. وی توضیح داد که کشورش می‌داند که تعلیق کامل توافقنامه به دلیل مواضع متفاوت کشورهای اروپایی، احتمالاً بعید است.

رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بس در لبنان از طریق انجام بمب‌گذاری‌ها و حملات هوایی در تعدادی از شهرها، و ادامه پرواز پهپادهای جاسوسی در آسمان لبنان ادامه می‌دهد. آتش‌بس ۱۰ روزه بین لبنان و رژیم صهیونیستی با اصرار ایران و بر اساس بندهای توافق آتش بس دو هفته ای این کشور با آمریکا از نیمه‌شب پنج شنبه گذشته به اجرا درآمد.