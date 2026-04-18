۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۶

ضبط ۲ محموله نظامی به مقصد اراضی اشغالی در بلژیک

نهادهای حقوق بشری از ضبط دو محموله نظامی به مقصد اراضی اشغالی در فرودگاه بلژیک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند، مسئولان بلژیکی در فرودگاه لیژ، دو محموله از قطعات نظامی انگلیس را که به مقصد اراضی اشغالی ارسال شده بود پس از شناسایی توسط سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های خبری تحقیقاتی توقیف کردند.

در این گزارش آمده است، تحقیقا صورت گرفته نشان می دهد این محموله‌ها حاوی سیستم‌های کنترل آتش و قطعات یدکی هواپیماهای نظامی بوده که به طور دقیق اعلام نشده بودند و همین امر باعث شد دفتر دادستانی کل بلژیک تحقیقات جنایی را در این مورد آغاز کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، شرکت آمریکایی موگ (از طریق کارخانه‌های خود در انگلیس) به عنوان صادرکننده اصلی این محموله ها شناسایی شده است. صادرکنندگان از مجوزهای صادرات انفرادی استفاده کرده و تجهیزات مذکور را به عنوان قطعات یدکی عمومی هواپیما به جای قطعات نظامی معرفی کرده‌اند.

کد مطلب 6803705

