دست رد اتحادیه اروپا به سینه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای مجله خبری صربستانی ورمه، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا پس از نشست سران این اتحادیه در بروکسل با تأکید بر پیامدهای تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند که نیروهای نظامی خود را برای پیوستن به ایالات متحده و رژیم اسرائیل در جنگ در خاورمیانه اعزام نخواهند کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی و ترس از بحران جدید پناهندگان، دستور کار این اجلاس را به سمت اولویت‌دهی به تحولات خاورمیانه سوق داده بود.

بارت دو وور نخست‌وزیر بلژیک پس از برگزاری این نشست، با تاکید بر نگرانی درباره بروز بحران انرژی، اظهار کرد: قیمت انرژی قبل از جنگ در خلیج فارس نیز بالا بود اما این درگیری باعث افزایش بیش از پیش قیمت انرژی شده است.

همچنین کریستین استوکر صدراعظم اتریش نیز در اظهاراتی با بیان اینکه کشورش زیر بار فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پیوستن به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد رفت، تاکید کرد: اتریش هرگز در مساله تنگه هرمز دخالت نخواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه اروپا به کسی باج نخواهد داد، خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم با ارعاب و تهدید پای ما را به مشارکت در جنگ ایالات متحده و (رژیم) اسرائیل علیه ایران بکشانند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در اظهاراتی با اشاره به فشار ترامپ بر متحدان اروپایی برای اعزام نیرو به خلیج فارس، گفت: هیچ تمایلی در میان سران اتحادیه اروپا برای گسترش ماموریت نیروهای دریایی خود در دریای سرخ به منظور تأمین امنیت تنگه هرمز وجود ندارد.