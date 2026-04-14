به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیران امور خارجه ۱۷ کشور اروپایی بیانیه مشترکی درباره لبنان صادر کردند و در آن خواستار گنجاندن نام این کشور در تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش شدند.

وزیران امور خارجه استرالیا، بلژیک، کرواسی، قبرس، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، فرانسه، یونان، ایسلند، لوکزامبورگ، مالت، پرتغال، نروژ، انگلیس، اسلوونی و سوئد، امروز سه‌شنبه بیانیه مشترکی درباره لبنان صادر کردند و در آن خواستار گنجاندن این کشور در تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش شدند.

در این بیانیه از تمامی طرف‌ها خواسته شده است تا برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار تلاش کنند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که ادامه جنگ در لبنان، تلاش‌های کنونی منطقه‌ای برای کاهش تنش را به خطر می‌اندازد. آنها از تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه استقبال کرده و بدون ذکر نام آمریکا و رژیم صهیونیستی از طرف‌های مسئول خواستند تا به طور کامل به آتش بس احترام بگذارند.

وزیران خارجه کشورهای اروپایی خواستار آغاز فوری کاهش تنش و استفاده از فرصت آتش‌بس بین ایران و آمریکا شدند. آنها حملات شدید رژیم صهیونیستی به لبنان در ۸ آوریل را که منجر به شهادت و زخمی شدن صدها نفر شد، محکوم کردند.

وزیران ۱۷ کشور در بیانیه خود بر لزوم حمایت از غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه، تأکید کردند و حملات اسرائیل به نیروی موقت سازمان ملل در لبنان را رد کردند.

وزیران خارجه اروپایی بر اهمیت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تأکید کرده و همبستگی کامل و حمایت ثابت خود از مقامات و مردم لبنان را ابراز داشتند و آمادگی دائمی خود را برای ارائه کمک‌های اضطراری به بیش از یک میلیون آواره در لبنان، با هماهنگی دولت این کشور اعلام کردند.

صدور این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که اشغالگران صهیونیست به تشدید جنایات خود در مناطق مختلف لبنان، به ویژه در جنوب آن، ادامه می‌دهند که منجر به افزایش تعداد شهدا و مجروحان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و امکانات بهداشتی و اجتماعی در این کشور می‌شود.