به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدان کشاورزیان اعلام کرد: این طرح یکی از اولویت‌های مهم استان است و با تلاش تیم اجرایی و پیمانکاران، روند پیشرفت آن کاملاً رضایت‌بخش است.

وی افزود: تأمین به موقع اعتبار و تزریق منابع مالی نقش مهمی در تسریع عملیات پروژه دارد و این موضوع به صورت ویژه در حال پیگیری است. همچنین مشکلات مربوط به جابجایی دو دکل برق فشار قوی و ضعیف که از موانع اصلی پروژه بودند، برطرف شده و عملیات ساخت با سرعت مطلوب ادامه دارد.

استاندار ضمن تقدیر از عملکرد پیمانکار و تیم مهندسی، توانمندی بخش اجرایی در رعایت کیفیت فنی و زمان‌بندی پروژه را ستود و بر اهمیت استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به نتیجه مطلوب تأکید کرد.

او همچنین آثار اجتماعی و ترافیکی این پروژه را یادآور شد و گفت که بهره‌برداری از این تقاطع غیرهمسطح باعث کاهش گره ترافیکی، ایمن‌سازی مسیر و روان‌سازی تردد شهروندان خواهد شد و به طور مستقیم رفاه مردم را ارتقا می‌دهد.

وی گفت: براساس گزارش‌های فنی، عملیات پروژه شامل پل اصلی، رمپ‌های دسترسی و تعریض آسفالت کنارگذر است و روند اجرای آن مطابق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود.