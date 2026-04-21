افزایش تردد در محورهای اصفهان؛ تصادفات ۲۴ ساعت گذشته ۲ فوتی داشت

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان اصفهان به‌صورت روان در جریان است و مشکلی در عبور و مرور وجود ندارد. با این حال، حجم ترددها در مقایسه با ایام نوروز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین حوادث رانندگی در محورهای فرعی رخ داده است، افزود: خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو از مهم‌ترین علل وقوع این سوانح بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی، گفت: متأسفانه برخی رانندگان آشنایی کافی با مسیرها و رمپ‌ها ندارند و اقدام به عبور اشتباه، دنده‌عقب گرفتن و تغییر مسیرهای ناگهانی می‌کنند؛ این رفتارها از عوامل اصلی بروز تصادفات محسوب می‌شود.

میرزایی استفاده از دوربرگردان‌های مجاز را یکی از الزامات ایمنی در مسیرها دانست و بیان کرد: در ۲۴ ساعت اخیر دو حادثه فوتی در استان ثبت شده است؛ یک مورد در آزادراه کاشان و یک سانحه دیگر در محور فرعی بوئین‌میاندشت که هر کدام یک نفر فوتی داشته‌اند.