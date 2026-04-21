به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد خیبر خرم‌آباد امسال در لیگ برتر با هدایت غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی شرکت کرد و به عنوان سومی دست یافت این در حالیست که نه کادر و نه کشتی‌گیران نتوانستند حق و حقوق خود را دریافت کنند.

در بهمن ماه سال گذشته غلام محمدی مدیر فنی تیم یک فقره چک ۱۲ میلیاردی مالک باشگاه را برگشت زد تا از این طریق بتواند حق و حقوق کشتی‌گیران را دریافت کند. بالاخره پس از کش و قوس فراوان و پیگیری‌های مالک باشگاه خیبر خرم آباد در قالب چند فقره چک حق و حقوق کشتی‌گیران را پرداخت کرد.

اما پس از حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفندماه شرایط تغییر کرد و چک‌های مالک باشگاه در تاریخ ۲۶ اسفندماه و همچنین ۳۰ فروردین ماه هیچ کدام پاس نشد و دست کشتی‌گیران به پول نرسید.

سومین چک مالک باشگاه هم به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه است که با توجه به عدم پاس شدن دو چک قبلی بعید است که چک سوم هم وصول شود. این در شرایطی است که ۵ ماه از مسابقات لیگ گذشته است و هیچ یک از کشتی‌گیران این تیم نتوانستند حق و حقوق خود را دریافت کنند.