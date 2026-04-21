به گزارش خبرنگار مهر، با حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، تمام مسابقات و رویدادهای ورزشی تحت‌الشعاع قرار گرفت.

سال گذشته، انتخابی جام تختی در اسفندماه برگزار شد و مسابقات جام تختی در اردیبهشت‌ماه بود، اما امسال طبق برنامه فدراسیون کشتی قرار بر این بود که انتخابی جام تختی در فروردین‌ماه برگزار شود و مسابقات هم در خردادماه باشد. امسال رقابت‌های جام تختی یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی خواهد بود و به نظر می‌رسد مرحله نهایی انتخابی بسیاری از اوزان آزاد و فرنگی در این رقابت‌ها انجام شود.

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان برگزاری جام تختی گفت: طبق تقویم فدراسیون کشتی مسابقات جام تختی قرار بود اواخر خردادماه برگزار شود اما به خاطر شرایط جنگی هنوز مشخص نیست که این مسابقات را می‌توانیم اواخر خردادماه برگزار کنیم یا نه.

رئیس سازمان لیگ در مورد برگزاری مسابقات جام تختی در مرداد یا شهریورماه گفت: نه اصلا این دو زمان مدنظر ما نیست. در شهریور تیم نزدیک به اعزام است و تیم در مهر و آبان ماه به مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شود، بنابراین اصلا زمان مناسبی برای برگزاری جام تختی نیست. ما طبق تقویم فدراسیون جام تختی در کشتی آزاد و فرنگی را اواخر خرداد در نظر گرفتیم که هنوز در مورد آن تصمیم نگرفتیم و باید ببینیم شرایط کشور در آن زمان به چه صورت خواهد بود.

در حال حاضر پس از مسابقات قهرمانی آسیا تا حدودی ترکیب تیم‌ ملی کشتی آزاد مشخص شده ولی سه وزن در بلاتکلیفی هستند و به همین خاطر با توجه به اینکه جام تختی ممکن است برگزار نشود، کادر فنی در مورد این سه وزن یک تورنمنت بین‌المللی دیگری در نظر بگیرد.