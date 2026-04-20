به گزارش خبرگزاری مهر، احسان امینی درباره حضور تیم ملی کشتی آزاد جوانان در تورنمنت بین‌المللی ترکیه گفت: مسابقات بین المللی جام قهرمانان دست کمی از مسابقات جهانی نداشت و سطح قابل قبولی داشت. این مسابقات انتخابی تیم‌های کشورهای روسیه، ترکیه، قزاقستان و آذربایجان بود و هرکدام از این کشورها نزدیک به ۳۰ کشتی‌گیر در این رقابت ها داشتند. در روز اول این رقابت‌ها، مسابقات تا ساعت ۲ نیمه شب بدون استراحت ادامه و همین موضوع نشان می دهد که سطح مسابقات چقدر بالا بود.

امینی تصریح کرد: کشتی گیران ما به خاطر شرایط جنگی که بود، تمرین نداشتند، اما با تلاش ها و پیگیری های فدراسیون، فقط برای ارزیابی تیم در این مسابقات شرکت کردیم و این مسابقات برای تیم ما بسیار خوب بود. جا دارد از حمایت های فدراسیون که در این شرایط سخت به فکر تیم جوانان بود تشکر نمایم.

وی در مورد عملکرد تیم ایران در این رقابت ها اظهار داشت: همه بچه های ما کشتی گرفتند و ما یک ارزیابی خیلی خوبی در این مسابقات بعمل آوردیم. اگر بخواهم وزن به وزن توضیح بدهم برخی از کشتی گیران توقع ما را برآورده نکردند و برخی نیز خوب ظاهر شدند. در وزن ۵۷ کیلوگرم واقعا انتظارات ما برآورده نشد و سیری کشتی های خوبی نگرفت. در وزن ۶۱ کیلوگرم هر دو کشتی گیر ما فوق العاده بودند و به نظر من آینده درخشانی در انتظار خاطری و سلطانی است. در وزن ۶۵ کیلوگرم تیموری زاد با توجه به مشکل خروجی نتوانست در این مسابقات شرکت کند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ادامه داد: در وزن ۷۰ کیلوگرم از سجاد پیردایه توقع بیشتری داشتیم. وی مقابل کشتی گیر روس مغلوب شد، ولی با توجه به تجربه حضور در رقابت های جهانی انتظار بیشتری از او داشتیم. در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۲ نماینده داشتیم ممیوند کشتی های خوبی گرفت و چند کشتی گیر روس و ترکیه را شکست داد و روی هم رفته با کسب مدال نقره عملکرد خوبی داشت اما خرمکاه مقابل ترکیه با اختلاف زیاد شکست خورد و انتظارات را برآورده نکرد. در وزن ۷۹ کیلوگرم سبحان اسمی هیچ نشانی از قبل خود نداشت و مغلوب یک کشتی گیر گمنام شد. در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل شمسی پور یکی از آینده های کشتی ما است و در ۴ دور حریفان خوبی از جمله روس و ترکیه را مغلوب کرد و در کشتی فینال کار از دستش در رفت اما باید بتواند همین روند را حفظ کند و در کشتی خودش را نشان دهد.

امینی گفت: در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین خاک پا به ناحق مغلوب کشتی گیر روس شد و می توانست قهرمان شود اما به برنز رسید. در وزن ۹۷ کیلوگرم توکلی کشتی های خوبی گرفت و بیشتر از خودش بود و در نهایت مدال برنز گرفت. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد کشتی گیر پرتلاش و با برنامه است و به نظر من می تواند در کنار امیرحسین زارع یکی از سنگین وزن های خوب تیم ملی شود. اما نقدعلی پور دیگر نماینده کشورمان نتوانست کشتی خوبی بگیرد و در مقابل محمدنژاد در حالی که ۴ بر صفر عقب بود کشتی را ادامه نداد.

وی خاطرنشان کرد: در کل مسابقات خیلی خوب بود و ما ارزیابی بسیار مناسبی از آن داشتیم. در برخی اوزان باید انتخابی بگذاریم و در برخی اوزان باید قبول کنیم که ضعف داریم و باید تا رقابت های جهانی ضعف های خود را پوشش دهیم. در برخی اوزان نیز نفرات انتخاب شدند بعنوان مثال سلطانی خوب کشتی گرفت و حتما در آسیایی کشتی خواهد گرفت. توکلی هم برنز گرفت اما عملکرد خوبی داشت و در آسیایی کشتی خواهد گرفت. البته یکسری نفرات مشخص شده اند که پس از جلسه فنی با فدراسیون برای برخی از نفرات انتخابی خواهیم گذاشت و برخی دیگر نیز از چرخه انتخابی خارج خواهند شد.