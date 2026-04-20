قهرمانی آسیا پیام ایستادگی ملت ایران بود/حمله به مدرسه میناب جنایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز در واکنش به عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: قهرمانی در آسیا نشان داد که فرزندان این سرزمین همیشه در میدان بودهاند، هستند و خواهند بود. با وجود شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشت، ما اردوهای خود را در یکی از استانهای شمالی و به دور از خانوادهها برگزار کردیم. شرایط برای همه مردم دشوار بود و طبیعتاً این وضعیت بر تیم ملی هم تأثیرگذار بود، اما با تمام این مسائل، برنامهریزی لازم برای حضور قدرتمند در مسابقات انجام شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه نتایج بسیار ارزشمندی به دست آمد؛ برای نخستینبار در برخی اوزان مدالآوری داشتیم و مهمتر از آن توانستیم برای چهارمین سال پیاپی عنوان قهرمانی آسیا را کسب کنیم و اقتدار کشتی فرنگی ایران را تثبیت کنیم.
رنگرز خاطرنشان کرد: نکته دلنشینتر این موفقیت پیامی بود که به جامعه منتقل شد؛ اینکه فرزندان مردم، سربازان ورزش کشور هستند و خود را مدیون ملت میدانند. این قهرمانان بدون عافیتاندیشی و با وجود برخی نگرانیها از جمله دشواریهای مسیر سفر زمینی و شرایط خاص موجود—در مسابقات حضور پیدا کردند.
وی افزود: حتی زمانی که به محل برگزاری رقابتها رسیدیم، بسیاری از کشورها تصور میکردند تیم ایران با این شرایط امکان حضور نخواهد داشت، اما نهتنها شرکت کردیم، بلکه یکی از نتایج خوب و تاریخی نیز رقم خورد؛ هم در کشتی فرنگی و هم در کشتی آزاد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تأکید کرد: این موفقیتها حاصل همدلی، تعهد و روحیهای است که در میان ورزشکاران ما وجود دارد و امیدواریم این مسیر افتخارآفرینی همچنان ادامه داشته باشد.
رنگرز با حضور در مراسم کاشت نهال به یاد دختران شهید میناب گفت: این اقدام وقتی به نام دختران عزیز مدرسه میناب انجام میشود، برای من که خودم هم دختر دارم، کاملاً قابل درک و تأثیرگذار است. در این روزها بارها تصاویری که منتشر شد را دیدم و واقعاً متأثر شدم. حمله به زیرساختهای آموزشی و ورزشی، مصداق جنایت جنگی است و با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.
رنگرز با قدردانی از جامعه ورزش گفت: از قهرمانان و دوستان ورزشیمان که در این مسیر حضور داشتند، تشکر میکنم. همچنین پویشی که با عنوان «ایران همدل» در این ایام شکل گرفته، بسیار ارزشمند است. در روزهای سخت، بهویژه در شرایط جنگی، باید بتوانیم بهعنوان یک ایرانی و هموطن، گرهای از مشکلات یکدیگر باز کنیم. به تعبیر زیبایی که میگوید «هزاران فرشته بوسه بر آن دست میزنند که گرهی از کار خلق بگشاید»، این اقدامات فرهنگی و اجتماعی بسیار ارزشمند است. متولیان این برنامهها با انتخاب این عناوین و راهاندازی چنین پویشهایی، کار بزرگی انجام دادهاند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: در چنین روزهایی، بیش از هر زمان دیگری باید کنار هم باشیم و از یکدیگر مراقبت کنیم. بخشی از جامعه، بهویژه گروههای مرجع، وظیفه دارند در این عرصهها حضور فعال داشته باشند و دین خود را به مردم ادا کنند. حضور در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و ایفای درست مسئولیت اجتماعی، وظیفهای است که نباید از آن غافل شد.
