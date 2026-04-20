به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی جوانان جام قهرمانان ترکیه روزهای ۲۸ تا ۳۰ فروردین ماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار شد و در پایان نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان به ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۵ مدال برنز دست یافتند.

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان که در ۹ وزن از ۱۰ وزن به میدان رفته بود، پس از روسیه دوم شد.برای کشتی آزاد جوانان کشورمان اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند، علی اصغر سلطانی در وزن ۶۱ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در وزن ۷۴ کیلوگرم و ابوالفضل شمسی‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و امیرحسین خاک پا در وزن ۹۲ کیلوگرم و دانیال توکلی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

در کشتی فرنگی نیز امیرسام محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت، علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم و محمدرضا غلامی در وزن ۶۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و علیرضا امیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و علیرضا محمدحسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.