سرپرست پژوهشگاه رنگ منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، «کمال الدین قرنجیگ» را به عنوان «سرپرست پژوهشگاه رنگ» منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به کمال الدین قرنجیگ آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه رنگ» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کمال الدین قرنجیگ عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد رنگزا در پژوهشگاه رنگ با مرتبه استاد است. وی استاد نمونه کشوری است و در گذشته مسئولیت معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رنگ را برعهده داشته است. سردبیری نشریه علوم و فناوری رنگ و نشریه مواد پیشرفته و پوشش های نوین از جمله سوابق پژوهشی قرنجیگ است.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش های دکتر سعید باستانی رئیس سابق این پژوهشگاه در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.