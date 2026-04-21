به گزارش خبرنگار مهر، هیجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی ایران، امروز در دیدار با محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

سفیر ترکیه با اشاره به جایگاه ویژه تهران از نظر فرهنگی و اقتصادی، خاطرنشان کرد: تهران از اهمیت بالایی برخوردار است و ما شرایط آن را همچون استانبول قلمداد می‌کنیم.

وی افزود: حجم تولیدات و فعالیت‌های تجاری در استان تهران بسیار قابل توجه است و ترکیه آمادگی دارد همکاری‌های خود را در این زمینه ادامه دهد.

کرلانگیچ با تشکر از استاندار تهران با دولت و ملت ترکیه، ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد ثبات و امنیت پایدار در منطقه باشیم.

وی تصریح کرد: مردم ایران با وجود اختلافات سیاسی و تنوع قومی و مذهبی، در تاریخ چند هزار ساله خود نشان داده‌اند که هرگاه تهدید خارجی ایجاد شود، به طور منسجم و هماهنگ در برابر دشمن می‌ایستند.

سفیر ترکیه در ادامه با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا، گفت: دشمنان با داشتن قوی‌ترین تجهیزات نظامی تصور می‌کردند ظرف چند روز می‌توانند جنگ را تمام کنند، اما توان نیروهای مسلح ایران محاسبات آنان را بر هم زد.

وی افزود: یکی از مشکلات امروز آمریکایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی، محاسبات غلط و اشتباه دهه‌های گذشته است؛ آنها هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند.

کرلانگیچ با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند با شبکه‌ای از عملیات‌ها می‌توانند اغتشاش و ناامنی ایجاد کنند، تأکید کرد: از روز اول جنگ تاکنون، شبانه‌روز مردم ایران با زنان و کودکان، پیر و جوان، با هر گرایش دینی، مذهبی و سیاسی، در میادین و خیابان‌ها حضور یافته و از تمامیت ارضی کشور و نظام حاکمیت حمایت کرده‌اند.

وی افزود: اکنون ۱۴ روز از آتش‌بس می‌گذرد و همچنان در سراسر کشور این حمایت‌ها ادامه دارد که اتفاقی نادر است.

سفیر ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: حملات اخیر نشان داد که نظام رسانه‌ای غرب که سعی داشت مردم کشورهای اسلامی را علیه دولت‌های خود تحریک کند، با شکست مواجه شده است. اکنون وضع جهانی در حال تغییر است و ثبات بیشتری ایجاد شده است. جمهوری اسلامی ایران با عزت، حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، مسیر توافق را پیش خواهد برد.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد: ما آماده تبادل هیئت‌های اقتصادی جدید با تهران برای جهش‌های اقتصادی همه‌جانبه هستیم.