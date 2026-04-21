به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به دکتر بهرام جعفری آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل » منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر بهرام جعفری، دانشیار گروه فناوریهای انرژی نو دانشکده مهندسی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل است وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه مازندران در دی ماه ۱۳۹۲ دریافت و از سال ۱۳۹۶ عضو هیات علمی این دانشگاه شده اند. علایق تحقیقاتی وی در زمینه موتورهای احتراق داخلی، انتقال حرارت و سیستمهای انرژی است. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت امور دانشجویی از تجربیات دانشگاه و مدیریت کارخانه شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران نیز از تجربیات صنعتی وی است.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش های دکتر بهروز ملکی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.