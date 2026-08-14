تولید ۲ میلیون نهال در ایستگاه مغان

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت، به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل، ضمن تبریک این روز، نقش خبرنگاران را در تنویر افکار عمومی و ایجاد پل ارتباطی میان مردم، مسئولان و جامعه بسیار حیاتی دانست.

وی با بیان اینکه نظام اجتماعی مدیون قلم و فعالیت شبانه‌روزی اصحاب رسانه است، افزود: حضور ناظرانه خبرنگاران در کنار مدیران، موجب ارتقای کیفیت عملکردها و شفاف‌سازی اقدامات می‌شود و ما همواره خود را در خدمت این عزیزان می‌دانیم.

گام‌های مؤثری در جهت صیانت از بیت‌المال

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل،با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه منابع طبیعی استان گفت: خوشبختانه گام‌های مؤثری در جهت صیانت از بیت‌المال برداشته شده است؛ از جمله تجهیز یگان حفاظت به فناوری‌های نوین مانند دوربین‌های مداربسته، سامانه‌های مانیتورینگ و به‌کارگیری هوش مصنوعی برای نظارت و پاسخگویی بهتر.

هدایت از افزایش ۳۰۰ درصدی اعتبارات منابع طبیعی استان در مرحله نخست خبر داد و آن را نشانه‌ای از عنایت ویژه استاندار به این حوزه دانست و گفت: این تحول عظیم، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های متعدد آبخیزداری، محرومیت‌زدایی از روستاها و جلوگیری از ناترازی انرژی خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که امسال حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

تولید دو میلیون اصله نهال

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در ادامه به احیای ایستگاه تولید نهال مغان اشاره کرد و افزود: با حمایت استاندار، این ایستگاه که به عنوان قطب کشوری ثبت شده، از رکود خارج و فعالیت خود را آغاز کرده است. هم‌اکنون دو میلیون اصله نهال شامل گونه‌های سرو، بادام، ارغوان و اقاقیا برای هفته منابع طبیعی تولید شده است که توزیع خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدام نه تنها نیاز صنایع را تأمین می‌کند، بلکه از فشار بر جنگل‌های طبیعی می‌کاهد و گامی مؤثر در توسعه فضای سبز، صنوبرکاری و بهینه‌سازی سرانه فضای سبز استان است. برنامه‌ریزی شده تا سال آینده حداقل سه میلیون اصله نهال برای استان و استان‌های شمال‌غرب کشور در ایستگاه مغان تولید شود.