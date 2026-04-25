صادرات نفت به آلمان با خط لوله دروژبا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک اعلام کرد که روسیه از یکم ماه مه (۱۱ اردیبهشت) مسیر انتقال نفت از قزاقستان را که پیشتر با خط لوله دروژبا به آلمان در نظر گرفته شده بود، تغییر میدهد.
وی افزود: این تغییر لجستیک بهدلیل امکانات فنی بوده و با قزاقستان توافق شده است.
معاون نخستوزیر روسیه درباره تصمیم اروپا برای کاهش واردات انرژی از روسیه گفت: آلمانیها از نفت روسیه دست کشیدهاند، بنابراین به نظر میرسد وضع خوبی دارند.
رویترز بهتازگی گزارش داد روسیه قرار است از یکم ماه مه صادرات نفت از قزاقستان به آلمان با خط لوله دروژبا را متوقف کند.
ارلان اکنژنوف، وزیر انرژی قزاقستان، در این باره گفته بود قرار نیست هیچ محمولهای از نفت قزاقستان در ماه مه با خط لوله دروژبا متعلق به روسیه به آلمان منتقل شود.
احتمال میرود این اختلال ناشی از حمله پهپادهای اوکراینی به تأسیسات نفتی روسیه باشد.
نظر شما