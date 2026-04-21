به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر سه شنبه در میز خدمت جهادی به مناسبت دهه کرامت در روستای کورکاء آستانه‌اشرفیه برگزار شد، با تبریک دهه کرامت،برگزاری میز خدمت در روستاهارا فرصتی ارزشمند برای ارتباط بی‌واسطه با مردم بیان کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود:این حضور میدانی به ما کمک می‌کند تا مشکلات را از نزدیک ببینیم و برای رفع آن‌ها تصمیم‌های دقیق‌تری بگیریم.

وی گفت: دهه کرامت یادآور روحیه خدمت و توجه به مردم است و این برنامه‌ها باید با همین نگاه ادامه یابد.

حیدری نژاد با بیان اینکه روستاها محور تولید و زندگی هستند، افزود:رسیدگی به مسائل زیرساختی، عمرانی و اجتماعی روستائیان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

ویزیت رایگان رضوی خدمتی حیات‌بخش با مدد معنوی است

فرماندار آستانه اشرفیه در بازدید از کاروان سلامت رضوی در روستای ماشک تهرانچی گفت: ویزیت رایگان رضوی خدمتی حیات‌بخش با مدد معنوی است که توانسته امید و آرامش را در دل مردم زنده کند.

وی ادامه داد:این اقدام جهادی نشان می‌دهد که سلامت جسم و روح مردم باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و ارائه خدمات رایگان می‌تواند بار سنگین هزینه‌های درمانی را از دوش خانواده‌ها بردارد.

حیدری نژاد با قدردانی از حضور پزشکان متخصص و پزشکان عمومی در این طرح گفت: کیفیت خدمات را ارتقا داده و باعث شده نیازهای ساده و روزمره سلامت مردم در کنار مسائل پیچیده‌تر با نگاه علمی و دقیق بررسی شود.

وی افزود: این ترکیب از تخصص پزشکی و روحیه معنوی، الگویی ناب برای خدمت‌رسانی است که باید در مناطق مختلف ادامه یابد تا سلامت و نشاط اجتماعی بیش از پیش تقویت شود.

در این میز خدمت جهادی اهالی روستا مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف با مدیران دستگاه‌ها مطرح کردند و مسئولان نیز برای بررسی و پیگیری موارد اعلام‌شده قول همکاری دادند.

همچنین در ویزیت رایگان سلامت رضوی به همت هلال احمر و کانون خدمت رضوی شهرستان، ۱۷۰ مورد خدمات اعم از ویزیت رایگان ، توزیع دارو و مشاوره‌های مختلف ارائه شد